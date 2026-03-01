Primera guardería municipal y nuevo punto de atención animal: doble jornada este miércoles

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, a cargo de Paula Cattáneo, anunció para este miércoles dos actividades que reflejan una definición clara de la gestión municipal: por la mañana, la inauguración de la primera guardería infantil destinada a las trabajadoras de la Municipalidad, encabezado por el intendente de la ciudad, Ing. Jorge Jofré; y por la tarde, la apertura de las atenciones para animales de compañía en el CEMUART San Juan Bautista.

La guardería infantil es un proyecto largamente trabajado por el equipo de Acción Social y viene a dar respuesta a una necesidad concreta de las trabajadoras municipales: contar con un espacio seguro, contenedor y de calidad donde sus hijos estén cuidados durante la jornada laboral.

Cattáneo explicó que la decisión nace de escuchar a las propias trabajadoras: ¨Muchas nos decían que hacían malabares todos los días para poder venir a trabajar. Que no tenían dónde dejar a los chicos, que se angustiaban. Esos malabares se terminaron. Porque el Estado tiene que resolver, no mirar desde afuera¨.

La funcionaria subrayó que la guardería no es un beneficio administrativo sino una política de cuidado con sentido integral.

¨Las mujeres del municipio cuidan a la ciudad todos los días. Están en los barrios, en las oficinas, en cada área. Hoy la ciudad les devuelve algo de todo lo que dan. Eso es reconocer su esfuerzo de verdad, no de palabra¨, expresó.

En esa línea, Cattáneo enmarcó la inauguración en una concepción más amplia de la gestión: ¨Hay quienes creen que el Estado tiene que achicarse y que cada uno se arregle como pueda. Nosotros creemos lo contrario. El Estado tiene que estar donde más se lo necesita. Y hoy está acá, cuidando a los hijos de las que cuidan a la ciudad¨, dijo.

Asimismo, destacó que detrás de la decisión hay una forma de entender la política pública: ¨Una guardería parece algo simple. Pero detrás hay una definición que dice mucho: acá las trabajadoras no son un número ni un recurso. Son personas con familia, con hijos, con necesidades que merecen respuesta. Esta gestión no habla de derechos: los construye¨.

Consultada sobre el contexto en que se toma esta decisión, la funcionaria fue enfática: ¨No fue fácil. En un contexto donde todo se achica, nosotros decidimos abrir. Eso también es una definición política. Cada decisión que tomamos tiene un origen: lo que la gente necesita. No lo que queda lindo en un discurso. Lo que cambia una vida concreta¨.

Por otra parte, por la tarde el CEMUART en el barrio San Juan Bautista abrirá sus puertas para la atención de animales de compañía, sumando un nuevo punto de acceso a los servicios veterinarios municipales en el barrio.

Al respecto, Cattáneo señaló: ¨Los animales de compañía son familia. En muchas casas son lo que más quieren los chicos, lo que acompaña a una persona que vive sola, lo que alegra un hogar. Cuidarlos es cuidar a las familias¨.

La funcionaria explicó que la decisión de abrir este punto de atención responde a una convicción que atraviesa toda la gestión del área: ¨El Estado tiene que ir adonde está la gente, no esperar que la gente venga. Un vecino que puede llevar a su animal al veterinario sin cruzar toda la ciudad es un vecino que siente que el Estado está cerca. Eso parece poco pero cambia la vida cotidiana¨.

Cattáneo también se refirió a cómo se sostiene el servicio: ¨Nosotros ponemos los profesionales, el equipamiento, la infraestructura. Y les pedimos a los vecinos que nos acompañen, que lo cuiden como propio, para que sea sustentable y pueda seguir creciendo. No funciona si es de un solo lado. Funciona cuando la comunidad lo siente suyo¨.

Sobre la lógica general de la jornada, la funcionaria reflexionó: ¨Mientras otros recortan y se alejan, nosotros abrimos y nos acercamos. Una guardería a la mañana, un servicio veterinario a la tarde. Dos cosas distintas que dicen lo mismo: este municipio no se achica, no mira para otro lado, no le dice a la gente que se arregle sola. Estamos acá. Y vamos a seguir estando¨.



