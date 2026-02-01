Tras inaugurar tres edificios en el inicio del ciclo lectivo, el Gobernador llegó a las 1555 obras educativas de su gestión

Además, solo en Formosa, en esta apertura de las clases en todas las escuelas tanto de gestión pública como privada se entregaron más de 200 mil kits escolares compuestos de útiles, zapatillas y guardapolvos.





En el marco del comienzo del ciclo lectivo 2026 en la provincia de Formosa, en la mañana de este lunes 2 de marzo, el gobernador Insfrán inauguró tres nuevos edificios escolares en la ciudad de Formosa. Los establecimientos de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 103, la Escuela Jardín de Infantes (EJI) N° 34 y la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N°548.

Con la habilitación de estos establecimientos, alcanza la gestión de Insfrán la cifra única en el país de N° 1555 obras educativas, que, en un contexto nacional adverso con paralización de la obra pública, sintetizan la decisión del Gobierno provincial de continuar con la ejecución de los proyectos de infraestructura afrontándolos con recursos genuinos de la provincia.

En este caso en materia educativa, les permitirá a las familias de estos dos conglomerados urbanos que se desarrollan gracias al impulso de las políticas públicas provinciales, sumando más servicios, tener la posibilidad de que sus hijos puedan estudiar más cerca de sus domicilios.

Además, solo en Formosa, en esta apertura de las clases en todas las escuelas tanto de gestión pública como privada se entregaron más de 200 mil kits escolares compuestos de útiles, zapatillas y guardapolvos.

Esta medida garantiza que los alumnos y alumnas de todo el territorio provincial puedan contar con sus elementos e indumentaria en el primer día de clases, fortaleciéndose así desde el Estado una visión clara de futuro y compromiso con el pueblo formoseño, basada en la justicia social, equidad territorial e igualdad de oportunidades.

Inauguraciones

El gobernador Insfrán en primer lugar realizó la inauguración de la EPES N° 103, con el corte de cinta y descubrimiento de placa de este flamante edificio que se encuentra en el barrio Fray Salvador Gurrieri.

Después hizo lo propio con el EJI N° 34, para ello, se dirigió hasta el barrio 28 de Junio y, posteriormente, regresó nuevamente al Salvador Gurrieri para allí encabezar el acto central en la EPEP N°548.

En el Polideportivo se organizó la ceremonia, que contó con la presencia también del vicegobernador Eber Solís y el ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz.

A su arribo, el mandatario efectuó el corte de cintas y el descubrimiento de placa, como también procedió a la firma del acta correspondiente, registrándose en el libro este importante acontecimiento para esa institución educativa del Nivel Primario.

Todos los alumnos y alumnas, docentes y directivos, padres y vecinos en general participaron de esta ceremonia de inauguración y apertura de las clases, acto que contó además con la presencia del presidente provisional de la Legislatura, Armando Felipe Cabrera; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; legisladores nacionales y provinciales; el jefe de Gabinete, Antonio Ferreira; ministros y ministras del Poder Ejecutivo Provincial, al igual que demás funcionarios.

También asistieron los representantes de organismos de la Constitución y responsables de organismos autárquicos, entre otras autoridades que presenciaron y fueron parte de todo esto.

En ese contexto, primero se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y luego el Himno Marcha a Formosa, a los sones de la Banda de Música de la Policía de Formosa, con la presencia de las banderas de ceremonia.

Segundo se procedió a la lectura y entrega del decreto de imposición del nombre para la EPEP N° 548, firmado por el Gobernador, eligiéndose al profesor Rodolfo Reynaldo Benítez, docente, escritor y dirigente político formoseño con un profundo amor por su tierra.

Se lo distinguió por su vasta trayectoria en la provincia que tuvo una carrera docente, donde se desempeñó como maestro rural, director y supervisor. Además llegó a ser presidente del Consejo General de Educación y estuvo al frente de la cartera de Educación. Asimismo, el cargo de asesor del Poder Ejecutivo Provincial.

Se vivió un emotivo momento cuando el primer mandatario le hizo entrega del decreto a Benítez, a quien lo acompañaron sus familiares. También, se cumplió con el descubrimiento de la placa con su nombre, que a partir de ahora identificará a esta flamante institución.

La palabra de las directoras

Luego, dando continuidad al acto central, se escucharon las palabras de las directoras. En primer orden, la directora organizadora de la EPEP N°548, la profesora María Elba Cuquejo.

En su alocución expresó que este acto “no solo es la inauguración de un nuevo edificio, sino también reafirmando un modelo de Estado que cree en la igualdad, la inclusión, al ser testigos de una decisión política concreta: la de sostener y fortalecer la escuela pública como un pilar fundamental de la justicia social”.

Esta inauguración, por tanto, remarcó, “demuestra que cuando hay un proyecto que prioriza a su pueblo, donde la educación ocupa un lugar central”. “Por eso, en nombre de toda la comunidad, de cada vecino, cada familia y cada niño, le queremos agradecer profundamente Gobernador”, acentuó Cuquejo.

Seguido a ella, la directora organizadora de la EJI N° 34, la profesora Viviana Noemí Díaz, dijo: “Es una profunda emoción la apertura de un nuevo jardín porque con ella se abraza el futuro de sus primeros pasos”, y remarcó que, “si el desarrollo comienza en la educación, ese desarrollo nace en la primera infancia”.

En efecto, distinguió que ese camino empieza aquí, donde “se siembran valores y el sentido de pertenencia”, y agregó también que este jardín inaugurado “es una decisión concreta de equidad, de inicio y de acompañar a cada niño y niña con amor, respeto y cuidado”.

Por último, la profesora Miriam Beatriz Centurión, directora organizadora de la EPES N°103, coincidiendo con sus colegas en la importancia de este hecho, enfatizó en que estas obras construidas por la provincia son la contracara de las políticas del Gobierno nacional.

Categórica, reprobó a la gestión del presidente Javier Milei, quien está destruyendo “los derechos laborales de los trabajadores, con recortes en salud, educación, ciencia y tecnología”, por eso más aún significaba “una alegría” estas concreciones a pesar del contexto nacional de profunda crisis económica que atravesamos en el país.

También lamentó el abandono de Nación “a las personas con discapacidad y los jubilados, como de los sectores más vulnerables”.

En medio de este escenario y pese al “caos” al que está llevando Milei a la Argentina, aseguró que “sin resignarse, ni arrodillarse ante el ajuste”, la provincia de “Formosa, a través del gobernador Insfrán y su firmeza, sostiene un rumbo claro: la de una provincia de igualdad y de oportunidades para todos”.

Y agregó que esto se hace en base a gestionar, invertir y planificar, siempre “pensando en quienes más lo necesitan”, por eso más todavía se reconoce a su gestión al frente al Poder Ejecutivo Provincial.

Por ello, robusteció que se vivió un “hecho histórico” en estos dos barrios con las nuevas infraestructuras educativas materializadas, sumándose a ellas la entrega de los kits escolares, a través de las cuales el Estado les proporciona a los estudiantes “las herramientas necesarias para que construyan un futuro mejor”.











































