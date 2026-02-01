En el barrio Liborsi impulsaron una jornada para repensar el amor como cuidado en comunidad

En el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, la propuesta del Centro de Salud “Dr. Luis María Codda” combinó mateada, charlas breves e intercambio de experiencias, con participación del Programa Provincial de Maternidad e Infancia.

El Centro de Salud “Dr. Luis María Codda” del barrio Liborsi realizó una jornada comunitaria que transformó la sala de espera en un espacio de encuentro, diálogo y reflexión colectiva. La actividad se organizó con modalidad de postas de trabajo.

Con mesas distribuidas, vecinas y vecinos compartieron una mateada y desayuno mientras se desarrollaban charlas breves, respuestas a consultas e intercambio de experiencias. La dinámica promovió el intercambio entre la comunidad y el equipo de salud.

La directora del centro de salud, doctora Lorena Díaz, explicó que “la intención fue ampliar la mirada sobre el amor y validar los vínculos de cuidado que sostienen a las personas todos los días, más allá de las relaciones de pareja”.

En esa línea, remarcó que “pensar el amor como cuidado también es una forma de construir salud, porque fortalece redes, promueve el buen trato y humaniza los vínculos”.

La actividad se organizó de manera tal que no interrumpiera las atenciones habituales y contó con la participación de Psicología, Medicina, Enfermería, Nutrición, Obstetricia y Odontología. Además, se sumó el Programa Provincial de Maternidad e Infancia, ampliando el acceso a información y orientación en salud sexual y reproductiva desde una perspectiva de derechos.

Con un clima cercano y participativo, la jornada combinó el componente informativo con momentos de reflexión compartida, sorteos y espacios de conversación, invitando a pensar el amor como una práctica cotidiana de cuidado en comunidad.







