Di Martino: “En Formosa, la presencia de un Estado Presente, marca la diferencia frente al abandono y el ajuste del Gobierno Nacional”

El presidente del Concejo Deliberante de Formosa, Darío Di Martino, destacó este lunes los alcances de la apertura de sesiones ordinarias 2026, tanto en el discurso del intendente Jorge Jofré ante el cuerpo deliberativo como en el mensaje del gobernador Gildo Insfrán en la Legislatura Provincial, resaltando que ambas administraciones terminaron el 2025 con superávit, con el pueblo adentro y con numerosas obras inauguradas.

Al referirse al discurso del intendente Jofré, Di Martino valoró la gestión municipal en un contexto nacional adverso marcado por el deterioro económico. “El Municipio de Formosa jamás dejó de prestar servicios ni de estar presente junto a sus vecinos”, afirmó.

“Se materializan obras de infraestructura urbana, las calles se mantienen limpias, y la prestación de servicios y trámites se optimizó en estos años con tecnología de punta”. Caso puntual el servicio urbano de pasajeros manteniéndose entre los más económicos de la región.

Di Martino subrayó que “en Formosa Capital y en toda la geografía provincial el crecimiento no se detiene: la ciudad está cada día más linda y pujante, y contamos con un Modelo Provincial encabezado por Gildo Insfrán, basado en la inclusión y la justicia social”.

Asimismo, resaltó la estabilidad laboral que disfrutan los trabajadores municipales y provinciales, así como la efectiva articulación entre Provincia y Municipio, que mantiene aceitado el andamiaje institucional siempre al servicio de los ciudadanos.

Desde su rol al frente del Concejo Deliberante, Di Martino reafirmó su compromiso de redoblar esfuerzos por una ciudad y una provincia de avanzada, con mayor participación ciudadana, profundizando la modernización, con visión de futuro y desarrollo turístico.

“Seguiremos acompañando a nuestro gobernador Gildo Insfrán y a nuestro intendente Jorge Jofré. Sus gestiones son exitosas tanto en lo social y humano como en lo estrictamente financiero: la provincia presenta un superávit de $34.349.217.775,13 y el municipio uno de $1.589.507.982”, precisó el concejal.

En relación con el Municipio, Di Martino destacó la continuidad de las obras con fondos provinciales y propios. “A pesar del enorme daño que las políticas de Milei están causando al país, en Formosa las obras no se detienen”, aseveró.

Enumeró acciones concretas en marcha: tendido de agua potable en el sur de la ciudad, obras en sectores propensos a anegamientos, pavimentación y mantenimiento vial, cuidado del medio ambiente, transporte urbano con la tarifa más baja de la región, iniciativas en turismo, deportes y salud animal, Escuela de Artes y Oficios, políticas de inclusión, género y acción social, y la creación de la bandera de la ciudad como hecho histórico.

En el orden provincial, Di Martino valoró la decisión del gobernador de terminar las obras de viviendas sociales en el interior provincial abandonadas por el gobierno central y seguir avanzando en el Centro de Medina Nuclear y radioterapia con la finalización del ciclotrón que producirá radiofármacos.

En esa línea y finalmente resaltó el anuncio del intendente Jofré de reacondicionar la Plaza San Martín, principal paseo de la ciudad.