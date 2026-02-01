Trabajo conjunto entre el Gobierno y las mutuales

Con la visita del subsecretario de Economía Social, Ricardo Francisco Fischer, en la sede de la Federación de Asociaciones Mutuales de Formosa, encabezada por su presidenta Marta Galeano en su sede de Mitre 1541; se delinearon acciones comunes que favorezcan al Mutualismo en general y, en particular, al sector docente al inicio del presente ciclo lectivo.

Se diagramó un intercambio de "servicios" entre entidades mutuales, como ser, atención médica, psicológica, legal y técnica, gestoría, proveeduría, apoyo escolar, capacitación en servicio, talleres, feria cultural y de emprendedores, entre otros.

La proyección de acciones integrales entre organizaciones libres del pueblo y el Area del Gobierno de la Provincia encargada del contralor y promoción del sector, en este caso Subsecretaría de Economía Social, facilita el desarrollo y concreción de metas para el bien común, siempre enmarcados en el Modelo Formoseño con el fuerte liderazgo del doctor Gildo Insfrán.

“El Mutualismo es servicio, es solidaridad, es apoyo al otro, al prójimo; ayuda mutua y esfuerzo propio, como dijo el Gobernador el 1 de marzo”, sostuvo Fischer.



