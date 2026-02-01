Capacitaron en RCP básica al personal de la Dirección de Maternidad e Infancia y Adolescencia

La jornada, dictada por el SIPEC, apuntó a fortalecer la preparación del equipo sanitario para actuar ante emergencias.

Un equipo del área de Docencia del Sistema Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) brindó una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) básica al personal de la Dirección de Maternidad e Infancia y Adolescencia, dependiente de la Subsecretaría de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano.

La actividad tuvo como objetivo reforzar los conocimientos sobre las maniobras que deben aplicarse ante un paro cardiorrespiratorio, a fin de garantizar una intervención rápida y eficaz frente a este tipo de situaciones.

Durante la jornada se abordaron contenidos vinculados a la identificación de los signos de un paro cardiorrespiratorio, el protocolo de actuación y la correcta aplicación de las maniobras de reanimación en pacientes adultos y pediátricos. Además, se realizaron demostraciones prácticas para afianzar los conocimientos del personal participante.

El director del SIPEC, doctor Daniel Figueroa, destacó la importancia de estas instancias para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema sanitario ante eventos críticos.

“Se explicó cómo debe realizarse la reanimación cardiopulmonar básica en adultos y en niños, remarcando la importancia de aplicar correctamente cada maniobra para lograr una adecuada oxigenación y circulación hasta que intervenga el equipo de emergencias”, detalló.

Asimismo, subrayó que contar con personal capacitado puede resultar determinante ante una situación de riesgo vital.

“Si aprendemos estas técnicas simples y las aplicamos de manera rápida y correcta, existen muchas probabilidades de salvar la vida de una persona. Por eso es fundamental que el personal de salud esté preparado para actuar ante este tipo de eventos”, sostuvo.

La formación permanente en estas prácticas resulta clave para fortalecer la preparación de los equipos sanitarios y garantizar una respuesta oportuna ante emergencias que puedan poner en riesgo la vida de las personas.



