Ballare inicia su Ciclo 2026 con nuevas propuestas y una actividad especial por el Día de la Mujer

Ballare® – Estudio de Danzas anuncia el inicio de su Ciclo 2026, consolidándose como uno de los espacios de formación artística más completos de la ciudad.

Con una propuesta académica que integra danza clásica, danza contemporánea y preparación física, Ballare continúa fortaleciendo su identidad como espacio de formación integral, acompañando a niñas, niños, adolescentes y adultos en procesos sostenidos de crecimiento técnico y artístico.

Este año, además de las clases regulares, el estudio incorpora nuevas propuestas que amplían su oferta formativa, entre ellas: Clases de Baile, Acrobacia en Lira, Acrobacia en Telas, Pilates Dance Barre y Stretching. También continúan disciplinas como Yoga, Ballet para Adultos, Repertorio y programas específicos de formación en danza.

El estudio cuenta con instalaciones especialmente acondicionadas para el dictado de clases: recepción cálida, vestuarios equipados, dos amplios salones con piso flotante, barras, espejos, equipos de sonido y climatización, garantizando un entorno seguro y profesional para el desarrollo artístico.

El equipo docente está conformado por profesionales capacitados, comprometidos con una enseñanza de calidad y con el acompañamiento personalizado de cada alumno/a, priorizando procesos formativos sostenidos en el tiempo.

Actividad especial por el Día de la Mujer En el marco del inicio del ciclo, el sábado 7 de marzo a las 16 horas se realizará en el estudio una actividad especial por el Día Internacional de la Mujer.

La propuesta será gratuita, con cupos limitados por la capacidad del salón, por lo que se requiere preinscripción previa.

Con esta iniciativa, Ballare reafirma su compromiso con la cultura, el bienestar y la construcción de espacios de encuentro a través del arte.

Para más información e inscripciones:

📍 Av. 25 de Mayo 1329, 1er piso

📲 370 5010118

📱 Instagram: @ballareformosa