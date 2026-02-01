El Colegio de Ingenieros de Formosa eligió al Ing. Darío Vergara y al Ing. Jorge Ojeda como nuevas autoridades

LAS ELECCIONES SE DESARROLLARON CON NORMALIDAD Y EN UN CLIMA DE CAMARADERÍA

Con una masiva concurrencia de matriculados, el Colegio Público de Ingenieros de la Provincia llevó adelante hoy su jornada electoral para la renovación de autoridades correspondientes al período 2026–2028. El proceso se desarrolló con total normalidad, en un ambiente de respeto, participación y camaradería entre los profesionales, quienes se acercaron a emitir su voto en un clima de alegría y compromiso con la vida institucional de la entidad.

Como resultado de los comicios, fueron electas las nuevas autoridades que integrarán la Junta de Gobierno: el ingeniero industrial Darío Martín Vergara como presidente, acompañado por el ingeniero electricista Jorge Ojeda en la vicepresidencia; la ingeniera civil Carolina Cecilia González como secretaria y la ingeniera civil María Jimena Vega como tesorera. La Junta se completa con Carlos Matías Florentín como vocal por la especialidad civil, Vanesa Andrea Bogado como vocal por construcciones, vías e hidráulica, Gerardo Antonio Scaglia como vocal por las especialidades de electricidad, electrónica, electromecánica, mecánica, comunicaciones e industrial, y María Sara Cavallo como vocal por otras especialidades.

“Quiero agradecer profundamente a los matriculados por el acompañamiento y la confianza depositada en esta nueva etapa. Nuestro compromiso es continuar el camino de crecimiento del Colegio, fortaleciendo la regulación y jerarquización del ejercicio profesional, mejorando la organización y los servicios para los colegas, promoviendo beneficios e incentivos, impulsando espacios de encuentro y desarrollo institucional, y trabajando para dar mayor visibilidad al aporte de la ingeniería en la sociedad”, expresó el ingeniero Darío Vergara.

Por su parte, el Ing. Jorge Ojeda destacó el acompañamiento de los matriculados: “Quiero agradecer el acompañamiento y convocar a todos los colegas a seguir participando y acercando ideas para fortalecer nuestra institución. Una de nuestras prioridades será dar mayor visibilidad a la profesión y a cada ingeniero e ingeniera matriculados, ya sea que presten servicios profesionales, lideren una empresa o se desempeñen en relación de dependencia. En ese sentido, invitamos a utilizar la plataforma IngeLink para potenciar el vínculo entre colegas y con la comunidad. También continuaremos trabajando en la jerarquización y el fortalecimiento del patrimonio del Colegio, siguiendo el camino trazado por la gestión saliente. Pero, por sobre todo, queremos poner en el centro a la persona: al ingeniero y la ingeniera matriculados, porque son la razón de ser de nuestra institución y es fundamental que cada profesional se matricule y sea parte activa del Colegio”, expresó.

Además, el Ing. Enrique Joel Lezcano, Presidente saliente, se mostró convencido de que la nueva gestión hará crecer aún más a la institución : “Quiero agradecer profundamente a los matriculados por el acompañamiento expresado en esta jornada, que también interpretamos como un respaldo al trabajo realizado durante estos años de gestión. Me voy muy satisfecho por todo lo construido y especialmente feliz porque existe continuidad en el proyecto institucional, algo fundamental para seguir fortaleciendo al Colegio y jerarquizando la profesión. Desde mi lugar como matriculado seguiré acompañando, ahora integrando la Comisión Fiscalizadora de Cuentas, convencido de que este camino permitirá seguir construyendo una comunidad profesional cada vez más comprometida con el desarrollo de la provincia", finalizó Lezcano.

También fueron electos los integrantes de los órganos institucionales que acompañarán la gestión. El Tribunal de Ética Profesional estará presidido por la ingeniera civil Tomasa del Carmen Fleitas, con Romina Mariel Acosta (Ing. en Alimentos) y Emma Gabriela Parodi (Ing. Química) como vocales titulares, y Adolfo Daniel Mendoza (Ing. en Construcciones), Alfredo José Gavilán (Ing. Electromecánico) y Fabián Capra (Ing. Civil) como vocales suplentes. En tanto, la Comisión Fiscalizadora de Cuentas será presidida por Enrique Joel Lezcano (Ing. Civil), acompañado por Marcelo Luis Ríos y Mariano Francisco Fernández (ambos Ing. Civiles) como vocales titulares, y Christian Raúl Peter (Ing. Civil), Julio Javier Díaz (Ing. Industrial) y César Darío Aguilar (Ing. Químico) como vocales suplentes.

Es importante señalar que en esta oportunidad se presentó una lista única, denominada “Lista Unidos”, espacio que conduce la institución desde hace varios años y que propuso dar continuidad al trabajo desarrollado en la gestión anterior, ampliamente valorado por los matriculados. La jornada electoral se vivió además como un momento de encuentro entre colegas, reafirmando el espíritu de cooperación y el compromiso de la comunidad de ingenieros con el fortalecimiento de su institución.

Con la asunción de nuevas autoridades, prevista para fines de marzo, el Colegio de Ingenieros inicia un nuevo período de gestión con el objetivo de seguir consolidando el rol de la ingeniería en la provincia y acompañar el desarrollo profesional de sus matriculados.







