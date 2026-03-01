Trabajadores de las Universidades Nacionales perdieron el 50% de los salarios desde que asumió Milei

Esta crisis salarial genera vaciamiento de cátedras, renuncias masivas y un creciente conflicto gremial.

En medio del escándalo por el uso de vuelos privados y casas de lujo que involucra al jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, se advirtió que los salarios de los trabajadores no docentes y docentes universitarios en Argentina han sufrido una caída superior al 34% en su poder adquisitivo entre noviembre de 2023 y enero de 2026, con estimaciones que incluso superan el 50% de pérdida en términos reales en los últimos dos años.

Al respecto, Milcíades Olmedo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la UNaF (ATUNF), fustigó a la actual gestión libertaria, recordando que llegó a la Presidencia “persiguiendo al Gobierno nacional y popular y diciendo que iba a combatir a la casta, cuando, en realidad, resulta que derrochan plata y el jefe de Gabinete Adorni se la pasa haciendo viajes con la plata del pueblo”.

Además, denunció que “reducen el presupuesto para los discapacitados, las Universidades Nacionales, la educación pública y la salud”, reprobando de manera contundente que “hagan la vista gorda” a la acentuada crisis socioeconómica que está atravesando la población argentina debido a las medidas de ajuste, desfinanciamiento y paralización.

Aludiendo al ámbito universitario en específico, alertó que “el ambiente está muy deteriorado” por los salarios que pierden frente a la inflación, los recortes presupuestarios y la ausencia de paritarias, ante lo cual los gremios profundizaron el plan de lucha.

“Hay científicos que están dejando las Universidades, se están yendo a los países limítrofes, donde evidentemente les valoran el trabajo que hacen y el salario es distinto”, contrastó.

En ese sentido, alertó que “lo que está buscando el Gobierno nacional es romper toda la estantería de educación pública gratuita y de calidad que tenemos los argentinos”.

En cuanto a la situación en la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), remarcó que “es la única dentro de las 57 Universidades que no se ha expresado en contra de todo esto. Todo lo contrario, debido a su alineamiento con la gestión libertaria, dicen que el presupuesto para ellos está cómodo, pero lo que observamos es que los monotribustistas no pueden estar bien con lo que ganan como contratados”.

“Hacen declaraciones acerca de que el Gobierno nacional los ayuda, pero los que caminan el campus universitario observan que no es así”, señaló y lamentó que “lo personal (de las actuales autoridades) lleve a perjudicar a lo colectivo”, que son los estudiantes, docentes y no docentes, quienes “tratan de cumplir su función para retener a los alumnos” y que puedan continuar con su trayectoria académica.

Marcó, en este punto, que ello se evidencia en “la baja cantidad de inscriptos que hay en las carreras”, agregando que tampoco “hay ofertas de grado nuevas, sólo tenemos las carreras antiguas de Profesorados, Tecnicaturas y nada más que eso”.

Por último, se refirió al plan de paros progresivos establecido por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para todo el semestre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, exigiendo que la Nación convoque “urgente” a paritarias.

“Ya tuvimos un paro sin asistencia a los lugares de trabajo y ahora el 31 de marzo tendremos otro –informó-. El 17 de abril habrá un nuevo paro y también el 23 de abril, que es el segundo aniversario de la marcha federal en defensa de la Universidad pública y gratuita”, concluyó.



