En la provincia no se registraron casos COVID- 19 en la última semana

Aun en ese buen escenario epidemiológico, instan a la comunidad a seguir cumpliendo con la prevención, principalmente manteniendo al día el esquema de vacunación.

En la última semana se han realizado 816 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando ninguno de ellos resultados positivos a Coronavirus, con un índice de positividad del 0 %.

Actualmente hay un caso activo, se registraron tres altas médicas, no hay pacientes internados y se realizaron seis llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico.

En ese marco, desde el inicio de la Pandemia al día de hoy se diagnosticaron 153.518 casos, de los cuales se recuperaron 152.089 y fallecieron 1351.



