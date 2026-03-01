Charla conmemorativa por el Día Mundial de la Tuberculosis en la colonia originaria Bartolomé de las Casas

Con una gran concurrencia se desarrolló en la EPES -EIB- N°6 “Cacique Canetori” a cargo de los equipos del centro de salud “Humberto Da Pratto” y del Programa Provincial de Tuberculosis.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa consolidando una política sanitaria activa y territorial en la prevención y el abordaje integral de la tuberculosis, mediante acciones sostenidas que se llevan a cabo a lo largo y anchodel territorio.

En ese marco, se llevó a cabo una charla informativa en la colonia originaria Bartolomé de las Casas, organizada por el centro de salud “Humberto Da Pratto” en conjunto con el Programa Provincial de Tuberculosis, en el marco del Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorado el pasado 24 de marzo.

La actividad tuvo lugar el jueves 26 de marzo, en las instalaciones de la EPES -EIB- N°6 “Cacique Canetori”, y contó con la participación de estudiantes, padres, docentes, referentes de instituciones locales y miembros de la comunidad, quienes se acercaron para informarse sobre esta enfermedad.

La directora del centro de salud, la licenciada María Rosa Argüello, señaló que durante el encuentro “se explicó de qué se trata la tuberculosis y se abordó parte de su historia, para que la comunidad pueda tener un conocimiento adecuado sobre esta patología infecciosa que puede curarse si se detecta tempranamente y se cumple con el tratamiento tal cual es indicado”.

Entre los temas, el equipo de salud brindó información detallada sobre los signos y síntomas, haciendo especial hincapié en la importancia de la consulta temprana. Asimismo, se explicaron los estudios necesarios para arribar al diagnósticoy la forma en que se realizan.

En esa línea, los profesionales remarcaron que en Formosa el sistema público de salud garantiza un abordaje integral y gratuito de la tuberculosis, que incluye la atención médica, los estudios diagnósticos, la provisión de medicamentos, así como el seguimiento y la vigilancia tanto del paciente como de sus contactos.

También se repasaron las principales medidas de prevención, destacando el rol fundamental de la vacuna BCG, que se encuentra incorporada al Calendario Nacional de Vacunación y es de aplicación gratuita.

Argüello valoró la importante participación de la comunidad y subrayó que “los alumnos intervinieron con muchas preguntas y pudieron sacarse dudas”, por lo que fue “una jornada muy fructífera”.

Por su parte, el jefe del Programa Provincial de Tuberculosis, el doctor Walter Fuentes, destacó la relevancia de este tipo de acciones, especialmente en el ámbito educativo, y recalcó que “en esta oportunidad hubo una muy buena participación de los estudiantes, quienes se mostraron muy interesados en la temática”.



