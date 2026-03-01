El IPP presentó los Cuadernos de Ciencias Sociales Formosa en Villafañe

Los materiales presentados son propuestas pedagógicas elaboradas por docentes formoseños.

El sábado 28 de marzo en la EPEP N°242 “Regimiento 12 Caballería de Línea” de la localidad de Villafañe, el Instituto Pedagógico Provincial (IPP) “Justicia Social” realizó la “Presentación de los Cuadernos de Ciencias Sociales Formosa para 1° y 2° Ciclo de la Educación Primaria”.

Estuvieron presentes el subsecretario de Educación de la provincia, licenciado Luis Ramírez Méndez; el delegado Zonal profesor Claudio Feldman; el jefe de Acción Social y el secretario de Cultura del Municipio de Mayor Villafañe, Claudio Caseres y Diego Feldman; el jefe de la Unidad Regional II Comisario Inspector Hernán Arias y miembros de la Policía de la Provincia; el rector del IPP profesor Sergio Torres, e integrantes del Equipo de técnico del Instituto.

Los materiales bibliográficos multimediales y digitales que se presentaron son propuestas pedagógicas, elaboradas por docentes formoseños y formoseñas, que centrados en la línea de la política educativa provincial abogan por el desarrollo integral de la persona en comunidad, a través del fortalecimiento de la democracia, de los derechos humanos y de la justicia social.

Las autoridades agradecieron a las y los presentes por la masiva concurrencia para conocer sobre Formosa y potenciar el trabajo docente. Asimismo, se destacó la versatilidad de las propuestas pedagógicas que se encuentran en los cuadernos.

También hicieron uso de la palabra, el Secretario Académico del IPP “profesor Sebastián Rossi y la profesora para la Enseñanza Primaria, Ivana Pibernus quienes, a través de una técnica de interacción, fueron mostrando las distintas propuestas pedagógicas-didácticas, así como su utilización en las aulas formoseñas.

Concurrieron al evento docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial, como también estudiantes del Instituto Superior de Formación Docente e integrantes de la comunidad en general, quienes pudieron conocer el material bibliográfico para lograr la consolidación de la identidad, resignificando la provincia en su esplendor: histórico, geográfico, natural, cultural y social.



