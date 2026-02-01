Solís aseguró que “no hay otra provincia” que esté inaugurando tres edificios educativos en el inicio del ciclo lectivo

Celebró que la gestión de Insfrán tenga superávit con “la gente adentro” hace 24 años; y lamentó que el Gobierno nacional paralice las obras públicas en todo el país porque generan puestos de trabajo y dinamizan la economía, además de corregir inequidades sociales.

El vicegobernador de Formosa, Eber Solís, habló sobre los flamantes establecimientos educativos entregados por el Gobierno provincial en el inicio del ciclo lectivo 2026 en los barrios 28 de junio y Fray Salvador Gurrieri y aseveró que “no hay otra provincia que esté haciendo lo mismo que hoy hace Formosa”.

“Hace 24 años que se tiene superávit, no se tiene déficit fiscal, pero ¿con qué? con políticas públicas que lleguen a donde tienen que llegar: a la gente. Hoy no es un día casual, se inicia el ciclo electivo, se entregan los kits educativos a todos los alumnos de la provincia, pero también hoy se inauguran tres establecimientos educativos en tres niveles”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el discurso del Gobernador, en la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura provincial, “fue de mucho contenido que es llevado a la práctica a lo largo y ancho de la provincia a través de las públicas, programas y proyectos que benefician a la gente”.

“Pero también estaba marcado por toda la inversión privada que se está haciendo adelante a lo largo y ancho de la provincia y marcándonos el camino que, aquí en Formosa, vamos a mantenernos firmes de seguir trabajando con políticas públicas que contengan y contenten a la gente adentro”, expresó.

En ese sentido, Solís valoró el anuncio de la construcción del acueducto que beneficiará a las familias de esa zona de la ciudad y recordó que “era financiada por el Gobierno nacional anterior, hasta el 2023” pero, lamentó, cuando asumió la gestión actual “ha desfinanciado absolutamente toda la obra, no sólo en Formosa, sino en el país”.

“Y además de eso, dicen que las obras públicas no son necesarias, no van a hacerse, que nosotros absolutamente estamos en oposición a eso, porque las obras públicas no solo generan trabajo, dinámica en la economía”, sostuvo.

Y cerró: “Sino, fundamentalmente, también corrigen esa inequidad o desigualdad que puede presentarse en algunos lugares como, por ejemplo esta obra pública, que es el acueducto, dentro de otras tantas que también anunció el Gobernador, que se van a seguir haciendo con fondos provinciales”.



