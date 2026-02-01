Insfrán en el inicio de clases: “Con lo poco o mucho que tengamos siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”

El mandatario, que llegó a la obra 1555 inaugurada en su gestión, puso en valor la obra pluvial que beneficiará a los barrios de esa zona. Además, detalló las obras y servicios con los que cuentan actualmente y garantizó que seguirán trabajando en esa línea.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, ofició como orador principal del acto de inicio del ciclo lectivo 2026 que se realizó en la flamante EPEP N°548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”, en el marco de las inauguraciones de tres establecimientos educativos en los barrios Fray Salvador Gurrieri y 28 de junio, este lunes 2 de marzo.

Al tomar la palabra, recordó que “parimos este barrio, lo vimos nacer y crecer” y, cada vez, “le otorgamos más posibilidades de igualdad, que es la justicia social”, haciendo alusión al Salvador Gurrieri, que es donde se ubica la escuela primaria que fue sede de la ceremonia.

“Cuando inauguramos la plaza, esto era un páramo; en frente inauguramos el centro de salud, la Casa de la Solidaridad, jardín de infantes, Centro de Desarrollo Infantil (CDI); y hoy iniciamos las clases en Formosa con la inauguración de tres edificios escolares de los tres niveles: inicial, secundario y primario”, indicó.

Y agregó: “Hace poco inauguramos la Comisaria Novena, tienen todos los servicios, inclusive un Centro de Inclusión Digital (CDI), ya que en nuestra Constitución hablamos de los derechos de cuarta generación”.

Más obras

Asimismo, el mandatario puso en valor el anuncio de obras pluviales que realizó el pasado domingo 1, durante la 53° Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura de Formosa, para la zona suroeste de la ciudad capital.

“El acueducto que va a salir de San Antonio hasta aquí y de aquí a la Nueva Formosa, es un beneficio para ustedes”, les dijo a los vecinos presentes.

Homenajes

En otro orden, Insfrán expresó al educador agasajado, Rodolfo Reynaldo Benítez, “la satisfacción que tengo que el tiempo y la vida me dieron la oportunidad de rendirte un homenaje como es la imposición del nombre a la escuela N°548”.

“Vos que tanto hiciste por la escuela, fundamentalmente en el interior de la provincia, y después a través de tu militancia, tu currículum habla por sí sólo al decir tu nombre. Muchas gracias por todo tu compromiso y acompañamiento permanente”, esbozó.

En esa línea, rememoró también los nombres que llevan los barrios beneficiados con estas obras educativas y trajo a la memoria que, el 28 de junio, fue bautizado en homenaje a la promulgación de la Ley de Provincialización de la provincia, en el año 1955, por el general Juan Domingo Perón, en ese entonces presidente de la Nación.

“Y Salvador Gurrieri, ¿qué decir?, un Fray cien por ciento humanista, lo recordamos con todo cariño; porque nada más lindo venir aquí por la diagonal que lleva el nombre Raúl Méndez que era otro sacerdote de ley. A todos ellos, en su memoria muchas gracias”, manifestó.

Privilegiar a los que necesitan

El Gobernador, además, celebró iniciar este nuevo año escolar con la entrega de los correspondientes kits escolares a cada niño, niña y adolescente, “en cada rincón de la provincia y en todos los niveles educativos”.

“No importa que nos sigan amenazando, recortando la coparticipación y los fondos que, por leyes nacionales, nos corresponden. Nosotros, con lo poco o mucho que tengamos, siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”, aseveró.

Seguir trabajando

Por último, Insfrán hizo propias las palabras de una vecina que lo antecedió que, durante su intervención, contó que llegó de un asentamiento en el barrio Maradona y “se emocionó cuando expresó lo que encontró, como empezó y cómo creció”.

“Me hace acordar al primer acto que hicimos en la escuela N°514 en el barrio República Argentina cuando hicimos la primera reubicación de asentamientos irregulares. Habló el señor Collado y expresó: ahora cuando voy a pedir trabajo, ya sé donde vivo, voy a decir que vivo en tal barrio, tal manzana y tal casa; anteriormente no lo podía hacer porque mi situación de asentamiento era irregular”, reconstruyó.

Y reconoció que “esas palabras retumban hasta hoy en mis oídos”, por lo que, garantizó: “Cómo no vamos a seguir trabajando por estos barrios”.

De esta manera, el titular del Poder Ejecutivo provincial se despidió de los presentes y reprochó que intentó oír el discurso del Presidente en el Congreso de la Nación pero, lamentó, “sólo escuché agravios”.



