Araoz: “Esto es más que la inauguración de tres edificios, estamos reafirmando qué modelo y futuro elegimos construir”

Sostuvo que, a pesar de las decisiones políticas adversas del Gobierno nacional, en Formosa se apuesta por una educación de calidad. A su vez, llamó a defender la Patria y la escuela pública que están en inminente peligro.

Al tomar la palabra, en la ceremonia de inicio del ciclo lectivo 2026, el ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio Araoz, sostuvo que “esto es mucho más que la inauguración de tres edificios” educativos, sino que “estamos reafirmando qué modelo y futuro elegimos construir”.

En el marco de la habilitación de la EPES N° 103, la EJI N° 34 y la EPEP N°548, con las que el gobernador Insfrán llegó a las 1555 obras educativas de su gestión, el funcionario sostuvo que “hoy nos encontramos para confirmar nuestras convicciones y realizaciones”.

“Ante un contexto nacional donde se promueve el achicamiento del Estado, los intereses del mercado por encima de los derechos sociales, imponiendo el individualismo como regla; Formosa responde con más Estado, más educación pública y más inclusión”, sostuvo.

Y añadió: “Mientras algunos hablan de gasto, nosotros invertimos. Mientras otros proponen ajuste, nosotros practicamos la justicia social. El Modelo Formoseño es nuestra hoja de ruta. Planifica, no improvisa. Integra, no excluye. Acompaña, no abandona”.

Estado presente

Por ello, señaló Araoz, frente al modelo de dependencia, “que nos quiere subordinados y fragmentados, nosotros sostenemos la soberanía, la organización comunitaria y la construcción colectiva”; y frente al modelo del “sálvese quien pueda, nosotros levantamos la bandera que afirma nadie se salva solo”.

En ese sentido, ratificó que las tres escuelas públicas habilitadas en la fecha, “son una definición política contundente: en Formosa la educación es un derecho, no un privilegio”, porque “no se negocia, no se mercantiliza, no se reduce”, sino que “se amplía y se fortalece”.

“El barrio es nuestra referencia. Allí donde algunos ven periferia, nosotros vemos comunidad. Allí donde otros ven números, nosotros vemos familias, historias y sueños. Este barrio, desde su inicio, ha sido ejemplo de unión y solidaridad”, manifestó.

Trabajo mancomunado

El Ministro, entonces, puso en valor el “trabajo mancomunado del Estado provincial y la militancia” que, consideró, “respondimos a la adversidad con la que no pactamos”, porque “cada escuela en un barrio es equidad que se practica, es identidad que se fortalece, es ciudadanía que se consolida y es dignidad que se afirma”; y aseveró que “nada de esto sería posible sin la construcción colectiva”.

“Esta obra pertenece a nuestro Pueblo: a los trabajadores que la construyeron, a los docentes que sostienen la vocación aún en tiempos difíciles, a las familias que confían y a los estudiantes que son la razón de todo el esfuerzo”, expresó.

Y aclaró: “Por eso hablamos de orgullo y esperanza. Orgullo de ser formoseños, de haber elegido un camino propio, sin arrodillarnos ante intereses foráneos. Nuestra esperanza es activa y vital, con ella trabajamos, resistimos y construimos. Del orgullo y la esperanza surge nuestra identidad, pues sabemos quiénes somos”.

En este punto, Araoz reflexionó que el formoseño es un pueblo “que transformó postergación en oportunidad y convirtió olvido en presencia” y tiene una “voluntad inclaudicable” porque “nos quisieron detener muchas veces, dividir, convencer de que no se podía”, sin embargo, “aquí estamos, abriendo las puertas de tres nuevas instituciones educativas construidas con fondos propios”.

Ajuste criminal

A su vez, trajo a colación el mensaje de Insfrán en la Legislatura Provincial, el pasado domingo 1 de marzo e hizo propias sus palabras: “En Formosa la inclusión y la calidad educativa pueden ir de la mano, y en Formosa no son meros discursos, sino una realidad”.

“Es oportuno reiterar las palabras del Papa Francisco cuando señaló que no se puede hacer ajuste en la educación. Es el suicidio programado de un país. No se puede hacer ajuste en el desarrollo educativo, es criminal. Por su parte el Papa León XIV recientemente publicó su carta apostólica titulada “Diseñando nuevos mapas de Esperanza”, allí afirmó que en Educación se exige calidad y valentía: calidad en la planificación pedagógica, en la formación de los docentes, en la gobernanza; valentía para garantizar el acceso a los más pobres, para apoyar a las familias frágiles, para promover becas y políticas inclusivas”, recordó.

De esta manera, Araoz garantizó que el Estado provincial continuará “brindando asistencia técnica a todas las delegaciones zonales en la provincia; capacitación docente con énfasis en matemáticas y lengua; evaluación de aprendizaje con herramientas propias desarrolladas por tecnólogos formoseños”.

“Sostendremos el Servicio Social Nutricional los 12 meses del año y hoy, estamos entregando más de 200 mil kits escolares para los niveles inicial, primario, secundario y de educación permanente. Esto es posible gracias al esfuerzo del Estado presente y la colaboración imprescindible de todos los estamentos de la militancia política y social”, esbozó.

Sobre el final, el titular de la cartera educativa llamó a defender la educación pública como hijos de ella por lo que “es un deber defenderla” ya que “la escuela pública y la Patria están en peligro”.

“Y en sus aulas nos enseñaron las palabras grabadas a fuego en nuestros corazones: Cuando la Patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”, sentenció.



