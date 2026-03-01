Consultado sobre los recientes operativos de Gendarmería Nacional en Clorinda, donde se desarmaron las pasarelas sobre el río Pilcomayo, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de Formosa, Jorge Abel Gonzalez, expresó que “actuar sin planificación es un acto de desesperación que solo se hace para la foto y no discutir la cuestión de fondo, que es que, sin coordinación con las provincias, Gendarmería es ineficaz y la frontera queda expuesta”.

Además, afirmó que este tipo de decisiones unilaterales “no ayudan a nadie” y menos al personal de Gendarmería Nacional que “necesita objetivos claros y la eliminación de la incertidumbre en la que los embarcó esta gestión nacional, porque no son cuidados”, expresó el funcionario provincial, quien resaltó que esto se nota en “la gravísima situación de la obra social que angustia a quienes visten el uniforme de la fuerza federal y a sus familias porque quedaron sin ninguna cobertura de salud”.

En relación al cargamento de ketamina líquida que fue descubierto este sábado en un camión en el barrio porteño de Caballito, que ingresó al país desde Paraguay, el ministro Gonzalez mencionó que se trata de un caso concreto que muestra que “la seguridad de fronteras no es una cuestión política, sino una responsabilidad del Estado Federal”. “Es importante enfatizar que el cuidado y control de las fronteras nacionales es responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado Nacional”, subrayó.

“Advertimos fundamentalmente, en este caso, cómo un senador del oficialismo nacional que a esta altura ya tiene rasgos psicóticos y quiere hacer responsable a la provincia de Formosa de la situación, cuando con sus trasnochadas afirmaciones lo que hace es criticar la eficacia de la conducción de la seguridad nacional”, profundizó el ministro Gonzalez.

Para finalizar, el funcionario provincial lamentó que “la falta de articulación en materia de seguridad la termine pagando la gente”.



