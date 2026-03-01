Se lanzaron los Encuentros Corales Escolares

Los mismos se llevarán a cabo en junio y convocará a más de 10 mil estudiantes de las 19 delegaciones zonales de toda la provincia.

Este lunes 30 de marzo, en el auditorio del Teatro de la Ciudad, se presentó el inicio de la etapa organizativa para llevar adelante los Encuentros Corales Escolares que tendrán lugar en Junio y congregará a las 19 delegaciones zonales de toda la provincia con más de 10 mil estudiantes del nivel Inicial, Primario y Secundario.

Como en cada edición, en esta oportunidad, los Coros Escolares prepararán un repertorio exclusivo de autores formoseños.

En ese marco, el ministro de Cultura y Educación, Julio Araoz, recordó que los Encuentro Corales Escolares fue una iniciativa del ex titular de la cartera, Alberto Marcelo Zorrilla, a quien consideró “un entusiasta de la música y del arte”.

“Y fue adquiriendo una identidad muy potente, eso hace que podamos disfrutar no sólo de los números musicales sino también, hay un detalle que no debemos pasar por alto, la mayoría de las piezas que son interpretadas por nuestros niños y jóvenes pertenecen autores y compositores formoseños”, indicó.

Al mismo tiempo que agregó: “Eso también revaloriza nuestra identidad cultural, pone a consideración de la comunidad el talento de nuestros compositores, poetas y músicos, por eso esto es una verdadera fiesta”.

En ese sentido, el funcionario reflexionó que la “visión integral” que tiene el Modelo Formoseño acerca del ser humano “para trabajar con él construyendo en comunidad todas las dimensiones”, se refleja en esta política educativa porque “tiene que ver con la formación integral del ser humano”.

“Son políticas públicas, acciones, decisiones de gobierno que se toman bajo esta mirada integral pero tampoco perdamos de vista un hecho que es fundamental: nuestros constituyentes le dieron rango constitucional a la educación y la cultura como derechos humanos fundamentales”, trajo a colación.

Entonces, aseguró Araoz, además de ser políticas públicas “estamos cumpliendo con un mandato popular y constitucional” lo que catalogó como “importante” sobre todo “en los tiempos que nos toca vivir en un contexto nacional totalmente adverso y de un Gobierno nacional que se caracteriza por incumplir las leyes del Congreso de la Nación”.

“Eso está pasando ahora con las universidades que inician otra semana de protestas por el incumplimiento de una ley que votó el Congreso”, cerró.



