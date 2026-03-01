El centro de salud “Lote 8” refuerza la atención integral en las comunidades de la zona

A través de un nuevo trabajo en terreno del equipo de salud, brindó múltiples servicios sanitarios y atenciones a los vecinos de Lote 1.

En el marco de las políticas sanitarias inclusivas que lleva adelante el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, se desplegó un nuevo operativo de atención integral en Lote 1, en el oeste del territorio formoseño.

La jornada estuvo a cargo del equipo interdisciplinario del centro de salud de Lote 8, quienes se trasladaron hasta la mencionada comunidad originaria para garantizar el acceso gratuito de las familias a los a las atenciones y controles de salud, vacunación y entrega de medicamentos, entre otras prestaciones.

Monitoreo de niños y adultos

Durante el operativo, se priorizó el “control del niño sano”, una herramienta fundamental para el seguimiento del desarrollo infantil. Para ello, los profesionales realizaron mediciones antropométricas, con el registro de peso y talla para evaluar el estado nutricional, más otros chequeos pediátricos orientados a detectar cualquier tipo de patología en edades tempranas.

En simultáneo, los adultos de la comunidad recibieron completos controles, con el hincapié puesto en la detección de enfermedades crónicas no transmisibles, tales como hipertensión arterial y diabetes, entre otras.

Salud materna

El Servicio de Obstetricia, por su parte, efectuó exámenes prenatales a las embarazadas, los cuales incluyeron mediciones de tensión arterial, del crecimiento uterino y de latidos fetales. Además, se ocupó de gestionarlos turnos para las ecografías y análisis de laboratorio, correspondientes a cada trimestre gestacional.

Al respecto, el director del centro de salud, el licenciado Diego Fernández, destacó la importancia del trabajo en terreno, asegurando que “cada ronda sanitaria es un compromiso que tenemos con el cuidado de la salud de nuestras comunidades”.

Y agradeció al Gobierno de la provincia de Formosa y las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano por disponer los medios “para que podamos hacerle llegar a la gente los servicios gratuitos que tenemos disponibles desde nuestro centro de salud”.

Al concluir las atenciones, se les entregó a los pacientes, sin costo alguno, la medicación recetada, a fin de que puedan iniciar o continuar los tratamientos indicados, según cada caso.

Inmunización estratégica

Para cerrar el accionar sanitario, se controlaron los carnets de vacunación de niños y adultos, y se completaron las dosis faltantes de acuerdo al esquema establecido para cada vacuna.

En ese sentido, Fernández remarcó que si bien, fueron aplicadas todas las vacunas de calendario, la inmunización se centró en la vacuna antigripal para los grupos de riesgo “teniendo en cuenta, que se está reforzando en toda la provincia para que las personas más vulnerables estén protegidas de la gripe antes de la llegada de los días más fríos del año, que aumentan la circulación de las enfermedades respiratorias”.







