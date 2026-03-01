Realizaron una jornada de capacitación en Valor Agregado en el Hospital Distrital N°8

En la mañana de este miércoles 18, en el Servicio de Salud Mental del Hospital Distrital N°8 del barrio Eva Perón de la Jurisdicción Cinco de la ciudad de Formosa, se realizó una jornada de capacitación en Valor Agregado. Allí se elaboraron roscas de Pascua en esta oportunidad, atento a la Semana Santa, época en que es tradición su consumo en los hogares.

Principalmente, esta receta dulce es propia de la festividad del Domingo de Pascua, de allí su popular nombre; entonces, en ese contexto, se organizó este evento sobre el cual Lara Candía, responsable del Área de Valor Agregado del Instituto Provincial de Acción Integral para el Pequeño Productor Agropecuario (PAIPPA) brindó detalles.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), expresó que se trató de una actividad muy linda, donde los participantes, así como quienes forman parte del área, sumaron una experiencia importante, al igual que como se hizo en diciembre con el pan dulce, indicó.

“Es decir que en cada ocasión especial se organiza este tipo de evento”, subrayó, porque también fundamentó que desde “esta área se trabaja en transformar la materia prima de los pequeños productores para poder conservar los alimentos”.

Con ese objetivo, trajo a colación que, por ejemplo, el año pasado se trabajó con el Centro Comunitario de La Nueva Formosa, en donde hay una huerta de la cual se abastecen para obtener los ingredientes y utilizarlos en la elaboración de pickles, mermeladas, entre otros productos.

Luego también la Agencia tomó contacto con el médico psiquiatra Norberto Ramírez, quien es el director de Salud Mental y Neurociencia del Hospital Distrital N°8.

Al hacer referencia al taller, indicó que este está dentro de las actividades que se realizan en el Servicio de Salud Mental de esta institución, donde también funcionan “los talleres de cocina”, por lo que en ese contexto, se elaboraron las roscas de Pascua.

Asimismo, agregó también las actividades vinculadas a la huerta, incluso de canto, ya que enfatizó que se busca con todo ello “lograr que el paciente esté lo más distendido posible en el marco de una asistencia permanente en el sentido que el abordaje es interdisciplinario”.

Es decir que de esa manera actúa el Servicio Social, a través de los equipos de profesionales, integrada por los acompañantes terapéuticos y psicólogos, “además de un papel muy importante que cumplen los residentes”, resaltó.

Y ahondó el director que “incluso con aquellos pacientes que ya obtuvieron el alta médica, se los invita a que vengan aquí a tomar la medicación, y lo hacemos en dos tomas diarias”, es decir que así se trabaja para “seguir un control regular”.

Puesto que esa es la estrategia que se implementa, sumándose también que “se les sirve el almuerzo y la cena junto a la medicación”, porque reforzó que el objetivo que se persigue es poder cumplir con “un abordaje abarcativo de todo lo que es la salud mental”, sintetizó.











