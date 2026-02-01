Secuestraron una desmalezadora

Fue tras un llamado de un vecino a la línea de emergencias 911

Efectivos de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial secuestraron en forma preventiva una desmalezadora, durante un procedimiento realizado en el barrio Juan Domingo Perón, de esta ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 horas del miércoles último, cuando los policías acudieron al lugar tras un requerimiento solicitado por un vecino.

El hombre relató que un sujeto fue hasta su casa y le ofreció en venta una desmalezadora Gamma y argumentó que necesitaba el dinero porque su madre había sufrido un siniestro vial.

Agregó que ante la insistencia del individuo y con la intención de ayudarlo, accedió a entregarle una suma mínima de dinero, tras lo cual el vendedor se retiró rápidamente del lugar a bordo de una motocicleta.

Luego, el comprador avisó de inmediato a los integrantes de la fuerza, quienes procedieron al secuestro preventivo de la desmalezadora para establecer su procedencia y determinar si guarda relación con algún ilícito.

El bien fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó secuestrado y a disposición de la Justicia provincial.



