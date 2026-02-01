El ministro de Economía otorga más poder a los bancos asfixiando a las familias endeudadas

Se debitará automáticamente cuotas de préstamos sin que los usuarios puedan decidir cómo y cuándo pagar-

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, cuestionó la decisión del Ministro de Economía Luis Caputo, quien consintió que el BCRA permita a los bancos de todo el país, debitar automáticamente las cuotas de préstamos, directamente de las cuentas de los usuarios, aunque la misma esté al límite o sin margen, el banco podrá intentar cobrarse igual, de esta manera, mientras millones de argentinos no llegan a fin de mes, la respuesta del equipo económico nacional, no es mejorar salarios ni aliviar las deudas, ni proteger a los usuarios, sino la solución que encontraron es, garantizarles el cobro a los bancos. Es por ello que, desde el Organismo de la Constitución Provincial, “se solicitó al Presidente del BCRA Santiago Bausili, que como alternativa, al menos la entidad proceda a revisar las actuales tasas de intereses usurarias que cobran los bancos, que permitan renegociar condiciones que favorezcan a los deudores, así como toda otra alternativa que proteja a los mismos”, y no que el BCRA únicamente defienda a las entidades financieras cuando falta el dinero en el bolsillo de la gente, pues es aquí cuando el Estado Nacional se está asegurando de que primero cobren los bancos, aunque esto deje a miles de familias con las cuentas en rojo. A través del Banco Central, se habilitó una nueva herramienta para intentar frenar los niveles récord de morosidad que se registran en el sistema financiero. El sistema funcionará de manera similar a la opción que hoy existe para el pago de la tarjeta de crédito o un servicio mensual. Si bien los bancos tradicionales ya contaban con esta facultad para cobrarse las cuotas de los préstamos personales que otorgan, la gran novedad es que ahora se extiende esta potestad a las billeteras virtuales. De esta manera, si alguien obtuvo un crédito a través de la aplicación de Mercado Pago y tiene su cuenta sueldo en algún banco, la billetera virtual podrá debitar directamente el monto de la cuota desde la misma. El Ombudsman Provincial, señaló que, esta decisión del BCRA no es casual, busca atacar de lleno el alarmante crecimiento de la morosidad, una consecuencia directa de la profunda crisis económica del gobierno de Javier Milei, que desintegró los ingresos de las familias, desplomó el consumo y generó una fuerte recesión en todo el país. Según los datos oficiales, la falta de pago en los créditos otorgados por billeteras virtuales y financistas llegó a un alarmante 25%. Esto significa que más del doble de los usuarios que se financian por estas vías tienen problemas para cumplir con sus obligaciones, en comparación con el 12% de morosidad que registran los bancos tradicionales (cifra que también es récord desde el año 2010). La situación de asfixia económica es aún más grave en los sectores vulnerables: casi el 25% de los préstamos de hasta 1 millón de pesos se encuentran con atrasos en los pagos. Gran parte de este desfasaje para las plataformas se explica porque, hasta ahora, el pago de la cuota en las billeteras virtuales era voluntario. En esto, el Funcionario Provincial, afirmó que, no debemos ser ingenuos, toda vez que, esta medida fue la prenda de cambio que acordaron los bancos y las Fintech para sacar de la Reforma Laboral el artículo que permitía depositar los sueldos directamente en billeteras no bancarias. Ante la imposibilidad de captar directamente las cuentas sueldo por un tema de liquidez, las billeteras virtuales lograron al menos asegurarse el cobro compulsivo de las cuotas desde las cajas de ahorro de los bancos.



