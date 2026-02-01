Anularon dos centros de distribución de drogas

Las requisas se concretaron en los barrios Loma y Talar

Integrantes de la Delegación Drogas Peligrosas Las Lomitas concretaron dos allanamientos que culminaron con la detención de dos mujeres y el secuestro de 12 envoltorios de marihuana, tres celulares, dinero, retazos de polietileno utilizados para el almacenamiento de la droga, seis plantines de la misma sustancia, entre otros elementos de interés.

Estos fueron los resultados de un trabajo de investigación de los policías antinarcóticos sobre la presunta comercialización de estupefacientes bajo la modalidad microtrafico o dosis, actividad ilícita que sería realizada por dos mujeres.

Tras varios meses de trabajo, los elementos de pruebas fueron analizadas por la jueza de Instrucción y Correccional de la Tercera Circunscripción, a cargo de la Dra. Araceli Edith Mocca, y ordenó las requisas.

Los mandatos judiciales se concretaron este jueves, en dos inmuebles ubicados en los barrios Loma y Talar de Las Lomitas y estuvieron a cargo de los investigadores, más la colaboración de los efectivos de la comisaría y Comando Radioeléctrico Operativo.

Durante los allanamientos aprehendieron a dos mujeres de 21 y 26 años, sindicadas como responsables de la actividad ilícita y el secuestro de elementos de interés en la causa.

Las detenidas y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde permanecen a disposición de la Justicia provincial.



