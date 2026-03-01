Secuestraron una camioneta, un auto y detuvieron a cuatro personas Ruta11, inmediaciones al Namqom

• La camioneta tiene pedido de secuestro por robo en Buenos Aires y la investigación continúa para detener al conductor

Integrantes de la fuerza provincial secuestraron un automóvil Fiat Cronos, una camioneta Toyota SW4 y detuvieron a cuatro hombres por realizar maniobras para evadir un procedimiento policial.

El hecho ocurrió en la madrugada del viernes, cuando los integrantes de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales realizaban recorridas por Ruta Nacional 11, inmediaciones al barrio Namqom de esta ciudad.

Durante ese trabajo, detectaron una camioneta Toyota SW4 que circulaba sin la chapa patente trasera por la Ruta Nacional 81, mientras que era escoltado por un vehículo Fiat Cronos con cuatro ocupantes, en una maniobra que despertó las sospechas de los investigadores.

Al notar la presencia policial, ambos vehículos emprendieron fuga, pero tras un trabajo investigativo, lograron interceptar al automóvil, cuando pretendía ingresar a la ciudad, demorando al conductor y sus acompañantes, de 45, 35, 33 y 30 años.

En cuanto a la camioneta, logró eludir los controles amparándose en la oscuridad.

De inmediato, se diagramó un operativo cerrojo en la zona que involucró a distintas dependencias policiales.

En continuidad con la investigación, alrededor de las 18:30 horas, los policías de la Dirección General de Drogas Peligrosas trabajaban en la búsqueda de esa camioneta.

Durante la investigación, a unos kilómetros del acceso a la localidad de Mariano Boedo, hallaron la Toyota SW4 que estaba oculta entre las malezas y sin ocupantes.

Tras la verificación, se determinó que la patente no correspondía a la camioneta y al corroborar las numeraciones grabadas en los cristales se estableció que tenía pedido de secuestro por “Robo”, según registro del Ministerio Público División Comisaría Vecinal 13 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 15 de marzo de este año.

El caso fue informado al juez de Instrucción y Correccional Nº 6, Dr. Guillermo Omar Caballero, quien direccionó el procedimiento.

Se iniciaron las actuaciones procesales junto a los uniformados de la Dirección General de Policía Científica, quienes documentaron fotográficamente la intervención.

También se contó con la colaboración del personal de la Sección Unidad Especial de Asuntos Rurales Mariano Boedo, Departamento Informaciones Policiales y del Departamento Logística.

A todo esto, el sábado último se realizó la requisa de ambos rodados, con la colaboración del perito y fotógrafo de la Policía Científica, donde secuestraron elementos de interés a la causa.

Los secuestros y detenidos permanecen a disposición de la Justicia.







