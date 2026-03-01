La Policía sacó de circulación a 58 conductores alcoholizados

• Durante los controles, se labraron más de 290 actas de infracción

La fuerza provincial desplegó recursos humanos y logísticos en operativos de seguridad vial y ciudadana durante el fin de semana, en inmediaciones a locales bailables, en los barrios de la ciudad capital y en todo el interior provincial.

En ese amplio dispositivo, integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial (DGPSV) controlaron con alómetros a 3.078 personas y con prueba de alcohotest a 111 personas, labraron 296 actas de infracción y detectaron a 58 conductores alcoholizados, en toda la provincia.

También, sacaron de circulación unas 21 motos, un automóvil y retuvieron 86 licencias de conducir por faltas graves a la Ley Nacional de Tránsito.

Seguridad deportiva

La Policía diagramó operativos de seguridad deportiva el sábado y domingo, en el marco del “Torneo Federativo de Clubes”, disputado en el Club Fontana, entre el Inter de barrio Obrero y el equipo 24 de Junio de Buena Vista; mientras que en el estadio 17 de Octubre, se enfrentaron el local y Defensores de Vilelas de Chaco, por el “Torneo Federal A de AFA-2026”.

Seguridad ciudadana

Los servidores públicos tuvieron una activa presencia en los barrios y realizaron servicios de seguridad en espacios e instituciones públicas: plazas, paseos, escuelas y colegios, centros de salud, cajeros automáticos, comercios, las principales avenidas y calles internas, a fin de fortalecer el vínculo con la comunidad formoseña.

En este sentido, se valora el compromiso y la colaboración de los vecinos, que resultan de gran importancia para obtener resultados eficaces en estas tareas preventivas.

Además, en la ciudad capital se movilizaron más de 3.500 en los distintos locales bailables donde la Policía desplegó sus recursos antes, durante y después de la culminación de las actividades.