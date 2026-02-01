Secuestraron un automóvil, un equipo satelital y más de 1.800 gruesas de cigarrillos

• El procedimiento se realizó tras la huida de los ocupantes de dos vehículos que intentaban ingresar a un establecimiento ganadero

Efectivos de la Subcomisaría Subteniente Perín secuestraron cigarrillos sin aval aduanero por un valor superior a los 42 millones de pesos y un automóvil Chevrolet Astra.

El procedimiento se concretó el lunes último por la noche, cuando los policías fueron alertados sobre vehículos que intentaban ingresar a establecimientos ganaderos en inmediaciones de los parajes “El Naranjo” y “Yapeyú”.

Ante la situación, los uniformados se dirigieron al sector y siete kilómetros antes de llegar a la Perín constataron que el portón de acceso al establecimiento “Yapeyú” estaba abierto.

En el casco de la estancia fueron recibidos por empleados del lugar, quienes manifestaron que momentos antes arribaron dos autos: uno remolcaba a otro, aparentemente por desperfectos mecánicos.

Luego, al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron una rápida huida por la Ruta Nacional Nº 95 y abandonaron a unos 100 metros del casco un automóvil marca Chevrolet Astra, sin ocupantes y con la llave colocada.

En el interior del vehículo había 1.898 gruesas de cigarrillos marca “RODEO”, de origen extranjero y sin aval aduanero, con un avalúo superior a los 42 millones de pesos.

También hallaron una antena satelital Starlink, un cargador vehicular, seis bolsas de consorcio, herramientas y lubricantes, evidenciándose además desperfectos mecánicos en el rodado.

El caso fue comunicado a la Fiscalía Federal interviniente, quien dispuso el traslado del vehículo a la dependencia policial por razones de seguridad, la requisa y el secuestro de todos los elementos hallados.

Los objetos fueron debidamente documentados por personal de Policía Científica, Delegación Ibarreta, iniciándose una causa judicial por el delito de “Encubrimiento de Contrabando”, con intervención de la Unidad Fiscal Federal de Formosa.



