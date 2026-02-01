Refuerzan la cobertura sanitaria en el área de El Potrillo tras el acuerdo con referentes comunitarios

En La Mocha se realizaron más de 400 atenciones y estudios, entre ecografías y controles nutricionales.

El Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez desplegó este martes 3 un abordaje sanitario integral en la comunidad originaria La Mocha, con la participación de un equipo interdisciplinario de Atención Primaria de la Salud (APS).

La acción se enmarca en lo consensuado la semana pasada durante una reunión entre autoridades del nosocomio y referentes comunitarios de La Mocha y Villa Devoto, donde se definió sostener una presencia periódica para fortalecer la atención en territorio y facilitar el acceso a prestaciones.

De acuerdo con el registro de atenciones, se realizaron 140 consultas en clínica médica, 80 en pediatría, 30 en odontología, 20 en obstetricia, 120 ecografías y 70 controles nutricionales, combinando turnos programados y demanda espontánea.

“Hoy cumplimos lo acordado con los referentes: acercar prestaciones y dar respuestas en el lugar”, afirmó el director del hospital, el doctor José Fernández.

Durante el despliegue se brindaron consultas para adultos y niños, controles de embarazo, evaluaciones nutricionales y atención odontológica. Asimismo, se efectuaron ecografías abdominales y obstétricas, orientadas al diagnóstico oportuno y a la detección temprana de situaciones que requieran tratamiento o derivación.

Fernández explicó que el objetivo es sostener una cobertura regular en las comunidades del oeste, articulada con el Hospital de El Potrillo y el propio Hospital Distrital, conforme a la organización sanitaria vigente. “La idea es mantener una presencia constante, con un equipo completo, que permita continuidad en los controles”, señaló.

El cronograma prevé la continuidad de este esquema en distintos puntos del área programática, con rotación entre comunidades como La Mocha y Villa Devoto, a fin de reforzar el acceso a las prestaciones en el oeste provincial.



