La Policía secuestró dos motocicletas

Continúan las tareas investigativas para dar con los presuntos autores

Efectivos de la Comisaría Las Lomitas recuperaron dos motocicletas que fueron sustraídas en distintos barrios de la localidad, gracias al valioso aporte de los vecinos.

Los hechos ocurrieron este lunes por la mañana, cuando dos sujetos se hicieron presentes en la dependencia para denunciar la sustracción de sus motocicletas: una Siam y la otra Zanella ZB.

De inmediato los uniformados iniciaron las averiguaciones y encontraron uno de los rodados abandonado entre las malezas de un zanjón.

Por otra parte, personal de la brigada investigativa de la comisaría halló la segunda moto a metros de la Ruta Nacional 81.

Ambas motos fueron secuestradas y las intervenciones documentadas por integrantes de la Delegación Policía Científica.

En la dependencia, los damnificados reconocieron sus motocicletas y agradecieron el rápido accionar; mientras que los uniformados continúan con el trabajo para dar con los autores de los ilícitos. (Con foto)







