Secuestraron dos motocicletas robadas y detuvieron a un hombre involucrado en un ilícito

• Los procedimientos se realizaron en distintos barrios de la ciudad, en el marco de tareas investigativas

Efectivos policiales desarrollaron distintas acciones preventivas que permitieron recuperar motocicletas sustraídas, además de la aprehensión de un sujeto vinculado a delitos contra la propiedad.

El primer caso se registró en el barrio Nueva Formosa, cuando personal de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno encontró y secuestró una moto abandonada en un sector descampado del barrio San Juan Bautista.

Luego integrantes de la misma brigada demoraron a un hombre en uno de los pasillos del barrio Villa Hermosa por estar involucrado en distintos hechos contra la propiedad y lo trasladaron hasta la dependencia policial.

Por otra parte, el personal de la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno, Distrito Cinco, recuperó una motocicleta Motomel Blitz de 110 cilindradas, en las inmediaciones del supermercado Chango Más, que fue sustraída en el barrio República Argentina.

En medio de las tareas investigativas, se analizaron las cámaras de seguridad y se recolectaron los datos aportados por vecinos, lo que permitió individualizar al presunto autor y sería inminente su detención.

En ambos casos, se realizaron las actuaciones procesales con intervención de la Justicia provincial, mientras continúan las tareas investigativas para lograr la aprehensión de los otros implicados.







