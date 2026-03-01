Investigan el incendio de una vivienda en el barrio Rivadavia

• La Policía busca detener al responsable

Integrantes de la fuerza provincial extinguieron el incendio de una precaria casa del barrio Bernardino Rivadavia, de esta ciudad, e iniciaron la investigación para poner al autor a disposición de la Justicia provincial.

Alrededor de las 22:40 horas de este domingo, los policías de la Comisaría Bernardino Rivadavia verificaron el hecho ocurrido en la calle Polonia Enciso y barrera.

Allí constataron el incendio de una vivienda que se encontraba sin ocupantes.

Ante la situación, el personal de Bomberos extinguió las llamas y la pericia determinó que el incendio fue intencional.

Tras las averiguaciones prácticas, se estableció la identidad del presunto autor del hecho, quien se dio a la fuga.

Luego se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.