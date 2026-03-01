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Investigan el incendio de una vivienda en el barrio Rivadavia

La Policía busca detener al responsable 



Integrantes de la fuerza provincial extinguieron el incendio de una precaria casa del barrio Bernardino Rivadavia, de esta ciudad, e iniciaron la investigación para poner al autor a disposición de la Justicia provincial. 

Alrededor de las 22:40 horas de este domingo, los policías de la Comisaría Bernardino Rivadavia verificaron el hecho ocurrido en la calle Polonia Enciso y barrera.

Allí constataron el incendio de una vivienda que se encontraba sin ocupantes. 

Ante la situación, el personal de Bomberos extinguió las llamas y la pericia determinó que el incendio fue intencional.

Tras las averiguaciones prácticas, se estableció la identidad del presunto autor del hecho, quien se dio a la fuga.

Luego se realizaron las actuaciones procesales, con la colaboración de la Dirección General de Policía Científica, y se inició una causa judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno. 