Clorinda: Una adolescente falleció al recibir una descarga eléctrica en su vivienda

• La víctima se trata de una adolescente de 17 años.

Una joven perdió la vida al recibir una descarga eléctrica en el interior de su casa, en el barrio Porteño Norte de la segunda ciudad y la Policía realizó las actuaciones del caso.

Alrededor de las 23:15 horas del domingo último, el personal policial del Destacamento Porteño Norte tomó conocimiento a través de vecinos sobre el lamentable caso ocurrido una vivienda ubicada en inmediaciones del mencionado conglomerado habitacional.

Al arribar al lugar, los uniformados constataron que la víctima sostenía un cable que estaba en contacto con una puerta metálica.

De inmediato se solicitó la presencia de personal de REFSA, que procedió al corte del suministro eléctrico y constató que la vivienda tenía una conexión precaria proveniente de un inmueble lindante.

Asimismo, personal del SIPEC confirmó el fallecimiento, en tanto que peritos de Criminalística verificaron la existencia de quemaduras compatibles con electrocución, sin signos de violencia ni lucha.

Al lugar también asistió la jueza subrogante de turno, Dra. Mariela Portales, quien direccionó las actuaciones; mientras que la autopsia practicada en la morgue judicial determinó como causal de muerte “paro cardiorrespiratorio por electrocución”.

Según las averiguaciones practicadas, se estableció que la joven estaba sola en el domicilio cuando se produjo la descarga.

Una vez finalizadas las diligencias procesales, el cuerpo fue entregado a un familiar para las exequias y se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción, con conocimiento del Juzgado de Menores.