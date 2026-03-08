Se recuperaron bienes de valor de los barrios Santa Rosa y Fontana

• Estos fueron los resultados del trabajo realizado por la Comisaría Bernardino Rivadavia y Zona Tres del Comando Radioeléctrico

Integrantes de la fuerza policial recuperaron un lavatorio, griferías, una desmalezadora, caja de herramientas y otros objetos en procedimientos concretados en diferentes sectores de la ciudad.

La primera intervención se registró en la tarde del martes último, cuando efectivos de la Comisaría Bernardino Rivadavia investigaban un hecho de “Hurto con escalamiento”.

Los policías fueron hasta la calle Nacimiento Filho al 1.600 del barrio Santa Rosa, donde una mujer comentó que adquirió de buena fe un lavatorio con grifería.

Con la participación de la Policía Científica y en presencia de testigos, procedieron al secuestro de los bienes denunciados como sustraídos.

La otra intervención se registró en la madrugada del miércoles último, cuando miembros de la Zona Tres del Comando Radioeléctrico realizaban patrullajes preventivos en calles internas del barrio Fontana.

En plena tarea, hallaron abandonados en la vía pública una máquina desmalezadora, un kit de herramientas, documentaciones de una camioneta Toyota Hilux y medicamentos.

Los bienes fueron secuestrados, previa documentación del personal de la Policía Científica.

Después en la Subcomisaría Oficial Principal Enri Omar Alvarenga, una vecina del barrio Guadalupe denunció la sustracción de la desmalezadora que la Policía ya había recuperado.

La tarea policial continúa a fin de identificar a los responsables de los ilícitos y ponerlos a disposición de la Justicia provincial.