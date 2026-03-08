Anularon un centro de distribución de drogas en el barrio San Juan Bautista

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El juez de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen direccionó la investigación

Integrantes de la Dirección General de Drogas Peligrosas allanaron una vivienda del barrio San Juan Bautista de esta ciudad, detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína fraccionada, dinero, elementos de corte y acondicionamiento de la sustancia, una balanza y nueve teléfonos celulares.

El caso se inició mediante la participación ciudadana, que alertó a los investigadores sobre la presunta comercialización de estupefacientes en una casa del mencionado conglomerado habitacional.

Con la información obtenida, los investigadores desplegaron tareas de campo y recolección de elementos de interés que les permitió establecer la identidad de los involucrados.

Todo el trabajo de campo y los elementos de prueba fueron analizados por el Juzgado de Instrucción y Correccional Contra el Narcocrimen, que ordenó la requisa.

El mandato judicial se concretó el miércoles último, a las 13:30 horas, en un inmueble ubicado en calle Atilio Cabrera y Salta del barrio San Juan Bautista de la ciudad de Formosa.

Allí intervinieron los policías antinarcóticos, más la colaboración del Grupo Especial de Operaciones (GEOPF) y Dirección de Policía Científica.

Durante el allanamiento, detuvieron a un hombre y su hija, sindicados como responsables de la actividad ilícita y secuestraron envoltorios con cocaína fraccionada, lista para su comercialización, dinero, nueve equipos de telefonía celular, un cuchillo tipo navaja, un cuaderno y una tarjeta, todos con restos de cocaína y varias bolsas de polietileno para el acondicionamiento de la droga.

Por el caso, se iniciaron las actuaciones procesales y tanto los aprehendidos como los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde todo quedó a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina.