Investigadores recuperaron un costoso equipo de sonido

El presunto autor del ilícito está imputado en la causa

Efectivos de la brigada de investigaciones de la Delegación Unidad Regional Uno en el Distrito Cinco recuperaron un equipo de sonido Pioneer, sustraído del barrio 7 de Mayo de esta ciudad.

El ilícito se registró el miércoles último y se inició una causa judicial por delito de “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 5, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

El caso fue verificado por el personal de la Subcomisaría República Argentina y se sumó a la investigación la brigada de la Delegación UR-1 Distrito Cinco, que analizó las secuencias fílmicas y trazó el itinerario del autor del hecho hasta establecer la identidad.

Luego, frente a la “Manzana 3” del mismo barrio, recuperaron el bien denunciado como sustraído.

En presencia de testigos y con el personal de la Delegación de Policía Científica documentaron el procedimiento policial.

A todo esto, la investigación continúa a fin de aprehender al sujeto imputado en la causa y ponerlo a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.