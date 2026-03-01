Desde el CEC-Formosa valoraron el papel de las mujeres mercantiles

El secretario general del Centro de Empleados de Comercio-Filial Formosa, Aníbal Alarcón ponderó el papel que cumplen las mujeres mercantiles como sostén afectivo económico de sus familias, al reflexionar sobre la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En ese sentido, el referente del CEC-Formosa reivindicó el lugar que se la da a las mujeres dentro del sindicato mercantil, al contar con una Secretaría, que vela no sólo por sus derechos, sino que les brinda además el apoyo afectivo y legal en situaciones de violencia de género o atropello laboral.

Alarcón aprovechó la oportunidad para saludar a todas las afiliadas en su día, renovando por un lado el compromiso de seguir bregando por mejores condiciones de trabajo y ofreciendo nuevos servicios que redunden en beneficio de las empleadas mercantiles y sus familias.