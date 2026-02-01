Se realizó el lanzamiento del ciclo lectivo 2026 de los Institutos Policiales

Este año, según se indicó, 338 aspirantes a agentes de Policía de la provincia de Formosa iniciarán su carrera, quienes se formaron durante la ceremonia de apertura en el playón Polideportivo “28 de Mayo”.

En la mañana de este martes 3, en el Polideportivo Policial “28 de Mayo”, ubicado en el barrio San Antonio de la ciudad de Formosa, se realizó el acto de apertura del ciclo lectivo 2026 de los Institutos de la Policía de la provincia de Formosa.

La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) dialogó con el comisario mayor Daniel Garro, director general de Institutos Policiales, quien destacó este acontecimiento, marcando que fue una jornada “un muy día especial para la seguridad pública, la comunidad formoseña y la institución policial”.

Entonces, luego de que el gobernador Gildo Insfrán diera inicio al ciclo lectivo 2026, encabezando inauguraciones de tres nuevos edificios escolares en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio”, en “este emblemático Polideportivo se produjo el lanzamiento del ciclo lectivo académico policial”, acentuó.

Por ello, reiteró “estamos muy felices, porque es un día de gratitud, agradecimiento y de reflexión” y puntualizó que, a partir de ahora, se da inicio a “las actividades de formación y capacitación profesional, con la novedad de que, este año, 338 aspirantes a agentes comenzarán su carrera, quienes formaron correctamente en el playón” durante el acto.

Y agregó también que ya se está terminando con “el proceso de incorporación de los cadetes de policía de primer año en ambos Institutos, o sea que se completa el cupo, tanto en el Instituto Superior de Formación Policial, más conocido como la Escuela de Cadetes, y en la Escuela de Agentes”.

Por lo tanto, en los dos Institutos las clases comenzaron este martes. En lo que respecta a la Escuela de Cadetes, pormenorizó que, en el primer año, el cadete está internado en la institución, “a los fines de que logre una adaptación al sistema policial, mientras que segundo y tercer año ya es semi-internado. Esto implica que los fines de semana acceden a salidas, para luego regresar al Instituto”.

Por último, trajo a colación el hecho de que, como todos los años, a todos los cadetes y agentes policiales se les brinda una alimentación adecuada, el uniforme de servicio y una beca de estudios como un estímulo, todo esto es solventado por el Estado provincial.

Es decir que no tiene ningún tipo de costo para ellos cada uno de estos beneficios.











