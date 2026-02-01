El Gobierno de Formosa entregó más de 90 kits escolares y uniformes a niñas, niños y adolescentes de residencias





En una clara señal de presencia activa del Estado y de profundización del modelo de justicia social, el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de la Comunidad, concretó la entrega de kits escolares, uniformes y calzados a niñas, niños y adolescentes de las residencias socioeducativas.

La política pública reafirma la decisión del gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, de garantizar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes formoseños, sin distinción de su situación social, económica o familiar, para que cada uno pueda iniciar el ciclo lectivo en las mismas condiciones que el resto de la comunidad educativa.

De esta manera, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, encabezó la entrega realizada este viernes 27 en la residencia de niñas “Doctor Luis Gutnisky”, y destacó la relevancia de esta política que se sostiene año tras año.

“Esta es una jornada de justicia social, ya que los niños, niñas y adolescentes que están en una residencia socioeducativa son una prioridad para el Estado provincial, porque así lo decide nuestro Gobernador”, subrayó.

Con visible satisfacción, la funcionaria remarcó que “hoy estamos entregando los kits escolares con mucha alegría, viendo que todos pasaron de año, disfrutaron plenamente de sus merecidas vacaciones y ahora reciben felices estos útiles y uniformes para que el primer día de clases asistan con todo lo necesario, como lo hace cualquier otro niño”.

En total se distribuyeron más de 90 kits escolares destinados a infantes y adolescentes, de los niveles inicial, primario y secundario que residen en los cinco dispositivos socioeducativos, así como también a jóvenes del Centro de Atención Integral Juvenil (CAIJu), que alberga a adolescentes en conflicto con la ley penal.





Los kits incluyen cuadernos, carpetas, hojas, lápices, biromes, mapas, elementos de geometría, marcadores, fibras, entre otros insumos esenciales, como también cartucheras y mochilas.

“Buscamos que asistan al inicio de clases con la ilusión que todo niño o niña lleva al comenzar el ciclo lectivo con un set de útiles completo, nuevo, de calidad y hasta de sus personajes favoritos”, explicó la Ministra.

Además, cada uno recibió la vestimenta correspondiente, ya sea guardapolvo, uniforme institucional, conjunto deportivo y el calzado adecuado. “En el caso de los adolescentes, ellos eligen la modalidad educativa que desean cursar, por lo que reciben la indumentaria apropiada a su institución”, precisó Giménez.

Asimismo, indicó que los residentes de estos dispositivos también recibirán en sus respectivas instituciones educativas el kit escolar que el gobernador Insfrán hace llegar el primer día de clases a todos los alumnos de la provincia.

La funcionaria recordó que se trata de niñas, niños y adolescentes que atravesaron alguna situación de alta vulnerabilidad —ya sea familiar u otra— y que, por medidas de protección excepcionales, son separados transitoriamente de su núcleo familiar y quedan bajo resguardo del Estado provincial hasta la resolución de cada caso particular.

En ese marco, se desarrolla un trabajo integral e integrado con distintos organismos estatales para alcanzar soluciones favorables que permitan restituir derechos. No obstante, se enfatizó que “la permanencia en las residencias debe ser por el menor tiempo posible, ya que vivir en un ámbito familiar también constituye un derecho fundamental”.

Mientras se encuentran bajo protección estatal, los chicos y chicas reciben cuidado integral y desarrollan su vida cotidiana con todos sus derechos fundamentales garantizados. En este sentido, la ministra subrayó que “todos están escolarizados y cuentan con controles médicos permanentes, es por eso que también cuentan con certificado de salud y atención bucodental al día para el inicio de clases”.





“Esto es resultado del Modelo Formoseño y representa un acto de estricta justicia social para quienes hoy necesitan del mayor cuidado y acompañamiento del Estado”, sostuvo.

Finalmente, Giménez destacó la importancia de la Línea 102, un servicio telefónico gratuito disponible las 24 horas, los 365 días del año, para denunciar situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.

Indicó que “basta con marcar el 102 desde cualquier teléfono y anoticiar para que un equipo de operadores reciba el aviso, incluso ante una sospecha, y active de inmediato el protocolo de intervención junto a otros organismos intervinientes, como la Policía, el Juzgado local”.

También recordó que se puede realizar la comunicación vía WhatsApp al 3704002175, reafirmando que el objetivo central es siempre garantizar y restituir derechos.



