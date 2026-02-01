El centro de salud “El Pucú” brindó una charla sobre prevención del HPV

Recordaron la importancia del uso correcto del preservativo, la vacunación a los 11 años y los estudios de detección temprana, disponibles de forma gratuita en centros de salud y hospitales de la provincia.

En la víspera del Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV), que se conmemora cada 4 de marzo, el centro de salud “El Pucú”, de la ciudad de Formosa, realizó este martes 3 una charla-taller informativa destinada a pacientes que aguardaban atención.

La directora del efector, la doctora Lidia Liebretch, explicó que el HPV es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y remarcó la importancia de reforzar medidas de cuidado.

“El uso correcto del preservativo masculino es fundamental para reducir el riesgo de transmisión”, señaló. Durante el encuentro también se explicó el momento indicado y la forma correcta de colocación.

En relación con la vacunación, recordó que la vacuna contra el HPV está indicada para niñas y niños de 11 años y que actualmente se aplica en una única dosis. “Es segura, eficaz y forma parte del Calendario Nacional”, afirmó.

Asimismo, se brindó información sobre estudios de detección temprana, como el Papanicolaou (PAP) y el test de HPV, fundamentales para prevenir el cáncer de cuello uterino.

Liebretch remarcó que la comunidad puede acceder de manera gratuita a la vacunación, a la realización de PAP y test de HPV según indicación médica, y al retiro de preservativos en centros de salud y hospitales de toda la provincia, incluido el centro de salud “El Pucú”.

“Son prestaciones gratuitas y accesibles para la comunidad, como parte del trabajo permanente de nuestro sistema público de salud”, concluyó.



