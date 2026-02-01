El Hospital de General Belgrano realizó una jornada sanitaria en la colonia El Recreo





Durante la actividad fueron atendidos 22 vecinos con distintos controles, vacunación y seguimiento de salud.

Este miércoles 4, un equipo del Hospital de General Belgrano se trasladó a la colonia El Recreo y realizó una jornada sanitaria con prestaciones gratuitas para las familias de la zona.

Se atendieron 22 pacientes por diferentes consultas y controles de salud: niños, adultos y adultos mayores, quienes recibieron atención médica, controles de enfermería y seguimiento de su estado general.

La directora del nosocomio, doctora Vanessa Rivero, señaló que estas acciones forman parte del trabajo territorial que el sistema público de salud provincial sostiene de manera permanente para garantizar la atención en cada comunidad.

“Periódicamente organizamos estas salidas programadas a las colonias cercanas para acercar los servicios del hospital y asegurar que los vecinos puedan acceder a la atención médica, a los controles y a todas las prestaciones que el Gobierno de Formosa brinda de manera gratuita a través del Ministerio de Desarrollo Humano”, expresó.

Durante la jornada se realizaron controles integrales de salud para todas las edades. En el caso de los niños, se llevaron adelante exámenes del niño sano, que permiten evaluar el crecimiento y detectar de manera temprana posibles factores de riesgo.

En los adultos, en tanto, se reforzaron los controles de enfermedades crónicas, especialmente en pacientes con hipertensión arterial y diabetes, con el objetivo de asegurar el seguimiento adecuado de cada tratamiento.

Asimismo, se completaron esquemas del calendario nacional de vacunación para fortalecer la prevención de enfermedades.

A quienes requirieron estudios o consultas más específicas se les programaron turnos para interconsultas en el hospital. Al finalizar las consultas, además, se realizó la entrega gratuita de los medicamentos indicados en cada caso.

Rivero recordó que estas recorridas incluyen también consejerías en salud sexual y reproductiva, planificación familiar y entrega gratuita de métodos anticonceptivos, entre otras prestaciones, con el objetivo de reforzar el acceso y la continuidad de la atención en el territorio.







