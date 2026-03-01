Se presentó en el IPP la nueva edición del cuaderno de Ciencias Sociales





El material para el segundo ciclo de Educación Primaria es interactivo, multimedial y gratuito para toda la comunidad educativa formoseña.

En la mañana de este sábado 7, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP), se llevó a cabo la presentación de la edición 2026 del cuaderno de Ciencias Sociales, destinado a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

En ese marco, en diálogo con AGENFOR, el rector del IPP “Justicia Social”, el profesor Sergio Torres, destacó que “este cuaderno es muy novedoso, ya que es multimedial e interactivo”.

Por ello, “la presentación es en formato digital”, permitiendo así que toda la comunidad educativa pueda tener acceso al material y a la descarga de forma gratuita. De este modo, “en el transcurso del año, podrán trabajar, tanto las familias, los niños y los docentes, en contenidos locales”.

En ese sentido, resaltó que se trata de “un trabajo integral realizado por el Instituto Pedagógico Provincial con la colaboración del Ministerio de Cultura y Educación y la Jefatura de Gabinete”, destinado al segundo ciclo de Primaria, es decir, para estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado.

“En este ciclo se desarrollan contenidos formoseños, por ende, todo el material transcurre a través del desarrollo de la flora, la fauna, la geografía, la historia, los aspectos sociales y también culturales de la provincia de Formosa”, explicó el titular del IPP.

Por su parte, el subsecretario de Educación, el licenciado Luis Ramírez Méndez, subrayó al conversar con esta Agencia: “Estamos muy contentos por esta presentación del libro de Ciencias Sociales del segundo ciclo”.

“Es un cuaderno digital, interactivo, para que lo puedan utilizar nuestros alumnos y alumnas de toda la provincia”, remarcó el funcionario, apuntando que “se ha trabajado con la Modalidad EIB”, por lo que “están representados los idiomas qom, wichí y pilagá”.

A su turno, el profesor Sebastián Rossi, secretario académico del IPP, brindó detalles del nuevo cuaderno: “Este material hace foco en los saberes formoseños, en el marco de la línea de política educativa provincial, centrándose en la formación integral y contextualizada de los niños y las niñas”.

Además, “va en consonancia con lo que dicen los marcos curriculares para la educación primaria, tanto provincial como nacional, y específicamente en lo que establece nuestra nueva Constitución, que es la enseñanza de la historia local y regional, y de los saberes y contenidos locales”.

Esta edición 2026, ahondó, “tiene la característica de ser un cuaderno pedagógico multimedial; es inclusivo, con equidad territorial”, por consiguiente “las propuestas pedagógicas que se van a encontrar tienen en cuenta las realidades de toda la provincia, así como los lineamientos y los ejes estratégicos de la política educativa del Modelo Formoseño”.

Los interesados en acceder a dicho cuaderno, pueden hacerlo ingresando al siguiente link: https://heyzine.com/flip-book/dac7d33ef2.html#page/1



