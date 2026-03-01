Categórica desmentida al intendente de Las Lomitas: “El Gobierno de Milei fue el que paralizó las obras de desagües”

Además, la gestión libertaria neutralizó, a pesar el importante grado de avance, los proyectos de Pirané y Riacho He Hé.

El ingeniero Julio César Vargas Yegros, administrador del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP), refutó las declaraciones el intendente de Las Lomitas, Pablo Basualdo, quien en el inicio de las sesiones ordinarias acusó al Gobierno provincial de incumplir la concreción de desagües cloacales en la localidad, cuando fue el Gobierno nacional del presidente Javier Milei el que no aprobó el financiamiento para dichas obras, por lo tanto, no pudieron realizarse.

Vargas Yegros explicó a AGENFOR que “el Gobierno de Formosa, en el marco de la planificación del Modelo Formoseño, viene desarrollando el mantenimiento y la expansión del servicio de desagües cloacales en las ciudades de Formosa, Clorinda, Laguna Blanca y El Colorado”.

En la medida en que fue consolidándose la cobertura del servicio de agua potable en el territorio provincial, fueron generándose los Planes Directores de Desagües Cloacales, a través del SPAP, puntualizó. “Así se diseñaron esos proyectos y se inició la búsqueda de financiamiento en ese entonces, ante el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), organismo señero de la política de inversiones de saneamiento del país, disuelto hoy por el actual Presidente de la Nación”, esclareció.

Dichos proyectos consistieron en el diseño de las redes colectoras, estaciones elevadoras y plantas de tratamiento de los desagües cloacales de las localidades de Pirané, Riacho He Hé, Las Lomitas, Ibarreta, Villa Dos Trece e Ingeniero Juárez, así como también la nueva planta depuradora de Clorinda.

“De ese listado solamente se consiguió el financiamiento para los proyectos de Pirané y Riacho He Hé, pudiendo iniciarse las obras”, explicó el titular del SPAP, quien aclaró: “Lamentablemente, a pesar del importante avance de ejecución, el Gobierno de Milei paralizó las dos obras, quedándose sin financiamiento hasta el día de hoy”.

Y añadió que “los demás proyectos que hubieran beneficiado a Las Lomitas, Ibarreta, Villa Dos Trece, Juárez y Clorinda no obtuvieron financiamiento del Estado nacional y, por ende, no pudieron realizarse”.

En ese sentido, el funcionario dejó en claro que no fue el Gobierno provincial el que no realizó las obras de desagües en Las Lomitas, como arteramente manifestó el intendente Basualdo, sino que el único responsable “es el Gobierno de Milei, que ni siquiera aprobó el financiamiento”, por consiguiente, no se pudo iniciar el proyecto.

Asimismo, desde el área de Economía se desmintió de manera categórica que la provincia haya recibido fondos por esa obra, en virtud de que la Nación “nunca firmó ningún convenio de financiamiento”.

“Si no se licitó siquiera la misma, por lo que mucho menos pueden llegar fondos”, se clarificó, al concluir.



