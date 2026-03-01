Formosa iniciará el lunes 9 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026

En esta primera etapa, la dosis estará destinada a embarazadas, puérperas, lactantes de seis meses a tres años y personal de salud.

El Gobierno de la provincia de Formosa pondrá en marcha el próximo lunes 9 de marzo la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 en todos los centros de salud y hospitales del territorio, con la aplicación de la dosis anual a los grupos priorizados en esta primera etapa.

La estrategia, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, tiene como objetivo disminuir el impacto de la gripe en la población más vulnerable frente a una enfermedad respiratoria que puede derivar en cuadros graves, internaciones e incluso fallecimientos.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, subrayó que “la vacunación antigripal es una herramienta fundamental para reducir las complicaciones que puede provocar esta enfermedad, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Por eso es importante que quienes integran estas poblaciones se acerquen a los centros de salud u hospitales para recibir la dosis correspondiente”.

En esta etapa inicial, la vacuna será aplicada al personal de salud en actividad, tanto del sector público como privado; a las embarazadas, en cualquier momento de la gestación; a las puérperas hasta los 10 días posteriores al parto, si no fueron vacunadas durante el embarazo; y a lactantes desde los seis meses hasta los tres años.

En ese sentido, Gómez recordó que la vacuna antigripal forma parte del Calendario Nacional de Vacunación, por lo tanto es gratuita y obligatoria para la población objetivo. Además, señaló que para su aplicación las personas deben concurrir al centro de salud, hospital o vacunatorio más cercano con el DNI y, si cuentan con algún carnet o certificado de vacunas, también pueden llevarlo.

Por otra parte, indicó que, a medida que la provincia reciba nuevas dosis, se avanzará de manera progresiva con la incorporación de los demás grupos establecidos para la campaña, entre ellos las personas de 65 años en adelante y quienes presenten factores de riesgo.

La gripe o influenza es una enfermedad viral altamente transmisible que afecta las vías respiratorias y puede generar complicaciones severas, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y personas con patologías crónicas. Por eso, la vacunación continúa siendo una de las medidas más eficaces para disminuir sus efectos más graves y proteger la salud de la comunidad.

Cabe señalar, además, que la vacuna antigripal puede ser administrada en la misma oportunidad con cualquier otra dosis del Calendario Nacional.



