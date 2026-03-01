Se hará una nueva edición gratuita del curso de Manipulación Segura de Alimentos

Esto tendrá lugar los días 26 y 27 de marzo, con modalidad virtual, abierto a toda persona que pretenda obtener el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos, válido en todo el territorio argentino.

En el marco de las amplias y múltiples acciones que lleva adelante el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, a fines del mes de marzo, se realizará la edición 65° del curso de Manipulación Segura de Alimentos.

Esta nueva instancia de carácter completamente gratuito, convoca a las personas que deseen adquirir habilidades y conocimientos para manipular de forma segura los alimentos en cualquiera de las etapas de la cadena agroalimentaria, y principalmente a quienes deseen adquirir el Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos que tiene alcance a nivel nacional.

A cargo de la Dirección de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, se dictará bajo modalidad virtual los días 26 y 27 de marzo, de 8.30 a 12 horas. La inscripción ya se encuentra abierta y quienes quieran participar pueden hacerlo ingresando al link: https://docs.google.com/forms/d/1pbqCPBMRBic3yHqYR6xy9O9LJOGB8IuqlGWgncogOtc/edit, donde debe completarse el formulario con los datos solicitados.

Durante el desarrollo del primer módulo, se tratarán los siguientes temas: Marco Normativo -Ley 18.884- CAA (Código Alimentario Argentino); Conceptos Generales; Alimentos Seguros y 5 Claves de la Inocuidad.

Mientras que, en la jornada de cierre, se abordará: ALG (Alimentos Libres de Gluten); ETA (Enfermedades Transmitidas por Alimentos) y BPM (Buenas Prácticas de Manufactura).

El ingeniero José González, director de Saneamiento, Bromatología y Zoonosis, resaltó que este curso “tiene muchas ventajas”, principalmente “porque gracias a una decisión del Gobierno de la provincia, es de acceso totalmente gratuito. Mientras que en otros lugares tiene un arancel elevado que no puede pagarlo cualquiera”.

Además, permite la obtención del Carnet Oficial de Manipulador de Alimentos “que habilita a las personas a trabajar en cualquiera de los eslabones de la cadena agroalimentaria, ya sea en la producción, elaboración, transporte y comercialización de alimentos”.

Explicó que ese documento “es un requisito establecido por el Código Alimentario Argentino en su artículo 21°”, y para adquirirlo, no solo se debe hacer el curso completo, sino que los participantes “deben aprobar el examen obligatorio que se va realizar en la fecha que informaremos oportunamente”.

Asimismo, remarcó que el carnet “no solo es habilitante para desempeñarse en la provincia de Formosa, sino que es válido para toda la Argentina” y el dictado del curso se encuentra a cargo “de capacitadores certificados, muy bien preparados para el desarrollo de cada uno de los temas”.

En el cierre, González comentó que, en el transcurso de este mes, se efectuarán también otras dos ediciones similares. “Una en la localidad de Misión Laishí, en el marco del aniversario de esa localidad. Y la otra, destinada al personal gastronómico del Polo Científico, encargado de la elaboración de las raciones de alimentos destinadas al equipo docente y a los estudiantes”.















