Pedirán informes al Municipio de Las Lomitas por obras inconclusas

“Vamos a defender los derechos y las necesidades del pueblo”, enfatizó el edil, quien además aclaró que las obras de desagües cloacales en la localidad fueron paralizadas por la gestión libertaria nacional.

El concejal justicialista de Las Lomitas Jorge Martínez Meza denunció que hay obras que el exintendente de la localidad, Atilio Basualdo, prometió y que aún no se realizaron, motivo por el cual pedirá informes al actual jefe comunal, Pablo Basualdo, para que se detalle en qué se gastaron los recursos municipales que deberían haber sido destinados a la concreción de esas infraestructuras.

“En la sesión de la apertura de las sesiones ordinarias, escuchamos todas las mentiras y las atrocidades que el intendente interino mencionó, como por ejemplo, que iban a hacer más asfaltos, siendo que en el 2025 el exintendente Atilio Basualdo, padre del jefe comunal actual, había prometido 10 o 15 cuadras con fondos municipales que no se concretaron”, reprobó el edil justicialista, según declaraciones recabadas por AGENFOR.

Manifestó que “el discurso tendría que haberse centrado en lo que se hizo en el 2025, lo cual no informó a la población de Las Lomitas, y las obras que iban a continuar y hacer”.

A su vez, rechazó lo afirmado por el intendente Basualdo respecto de la coparticipación: “Siempre están manifestando que el Gobierno provincial no les envía como corresponde la coparticipación, pero a última instancia dijo que va a dar el aumento” salarial, de manera que “ahí se cae la mentira” de que no le llegan los recursos provinciales.

En ese sentido, Martínez Meza reafirmó que “vamos a estar presentando un pedido de informes sobre qué se realizó, en qué se gastó y qué se va a hacer” desde la órbita municipal, teniendo en cuenta que “el pueblo de Las Lomitas eligió al bloque justicialista para que defienda los derechos y las necesidades del pueblo”.

Para finalizar, desmintió de manera categórica que la ejecución de los desagües cloacales en la localidad haya sido interrumpida por la gestión provincial, siendo el propio Gobierno nacional del presidente Javier Milei el que no aprobó el financiamiento para dichas obras, por lo tanto, no pudieron realizarse.

“Mencionaron que no se continúa con obras provinciales en la localidad, cuando esos son proyectos nacionales donde ellos mismos saben que Milei está en contra de las obras públicas”, dilucidó el concejal.

Por caso, además sumó que “tenemos una escuela técnica que también está parada, que es una obra nacional. El recorte libertario recae, no solamente en Las Lomitas, sino en todo el país”, finalizó.



