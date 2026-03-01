Caffa confirmó que la pavimentación de la calle Martín Rodríguez tiene un avance superior al 60%

A la par también se trabaja en otras cuestiones que hacen al proyecto vial, como el desagüe fluvial y cloacal, más trabajos complementarios.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el ingeniero Javier Caffa, administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), confirmó que la obra de pavimentación de la calle Martín Rodríguez, en el barrio capitalino Virgen del Rosario, continúa con su avance a buen ritmo. “Actualmente, ya se ha culminado hasta el tramo de la intersección con la calle Salta que, en estos días, se estará habilitando”, informó.

Entonces, de esa manera, “vamos a tener un circuito de tránsito por esa calle; así, desde la avenida Frondizi se va a poder tomar la intersección de la calle Salta”, puesto que, “ya estamos con los últimos detalles de sumideros”, detalló, por un lado.

Amplió, además, que, por otro lado, “se está trabajando, en estos momentos, en el tramo entre Salta y Fotheringham”. “Allí se está demoliendo el antiguo pavimento y removiendo todos los escombros para avanzar, primero, con la parte de desagües fluviales y después con la de pavimentación”, puntualizó el funcionario.

Y añadió: “Luego, hay un segundo frente que está entre las calles Hipólito Yrigoyen y Don Bosco, en donde ya se ha culminado toda la parte del conducto de desagüe fluvial, que va justamente abajo de la calzada”.

En ese punto, a la par se trabaja “con todo lo que es el paquete estructural”, donde “ya se hizo el suelo cemento” y, en esta semana, anticipó, “se comenzará con la colocación del hormigón, entre Yrigoyen y Don Bosco”.

Desagüe fluvial

Luego, Caffa ahondó en que existe en esta obra de pavimentación también otra que es la de desagüe fluvial, y señaló que ésta “es muy importante”, puesto que con ella se va a resolver un problema que afecta a un sector del barrio.

Ese inconveniente en el drenaje, expuso, es a causa de que, “en una parte, hay una depresión”, y precisó que “la solución de esto tiene un elevado avance en la ejecución de los trabajos a través de grandes conductos de hormigón armado que están abajo, en la parte del suelo, hasta tres a cuatro metros de profundidad”.

Ello posibilitará el drenaje de “un gran sector del barrio hacia el riacho El Pucú. Incluso, ya hemos visto en estas últimas lluvias que, a medida que se va avanzando con la obra, ya se están viendo los resultados”, resaltó. Y, de esa manera, se brindará una solución a esa situación.

Otros problemas

No obstante ello, a medida que se trabaja en esta obra también –siguió diciendo- se encontraron con “otros problemas”. Entre ellos, por ejemplo, “el tema del desagüe cloacal de aguas residuales, conexiones de distintas índole; incluso algunas que estaban mal hechas y otras que ni siquiera estaban, por lo que también se las está realizando, conectando cada desagüe de las propiedades a la red principal de desagüe”, ahondó.

De ese modo, se está regularizando toda esa situación que también “había ocasionado la presencia permanente de agua residual y fluvial, lo que contribuyó al deterioro del viejo pavimento de la calle Martín Rodríguez”, sostuvo.

Detalles

Por último, consultado por el plan de obra vial, expuso que “la longitud total del proyecto, que va desde la avenida Frondizi hasta la avenida Gutnisky, es de ocho cuadras, que se van ejecutando por etapas”. En ese sentido, confirmó que “actualmente el avance supera ya el 60%” mientras que “la obra de desagüe fluvial tiene un 80%”, por lo que, se calcula que en, aproximadamente, “cuatro meses se estaría finalizando ya con las ocho cuadras”.

Al margen de ello, recalcó que “aparte se ejecutan obras complementarias, como es la iluminación LED, la señalización vertical, horizontal, los carteles y las rampas para discapacitados”, concluyó.



