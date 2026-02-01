La Municipalidad hizo recambio de luminarias convencionales a Led en plaza del barrio 2 de Abril

La Municipalidad concretó el recambio de luminarias convencionales por LED en la recientemente renovada Plaza “Tiago Benjamín Retamozo”, ubicada en el barrio 2 de Abril, completando la revitalización de un espacio que los propios vecinos del sector impulsaron recuperar.

Los trabajos, a cargo de la Dirección de Electrotecnia y Alumbrado Público, abarcaron el entorno y los sectores internos de la plaza, mejorando sustancialmente la visibilidad nocturna para que las familias, los chicos y los jóvenes del barrio puedan disfrutar del lugar también después de que baje el sol, en condiciones de seguridad.

El recambio incluyó la instalación de artefactos LED de mayor potencia lumínica y menor consumo energético en reemplazo de las luminarias anteriores, que no alcanzaban a cubrir de manera uniforme la totalidad del predio.

Con la nueva iluminación, tanto los sectores de juegos infantiles como las áreas verdes y los accesos quedan cubiertos, eliminando las zonas de penumbra que limitaban el uso del espacio en horarios nocturnos.

Hoy en día, gracias a que el Intendente nos da todos los recursos necesarios para que podamos trabajar, estamos cumpliendo y estamos cerrando este hermoso espacio donde muchos chicos pueden venir a disfrutar", afirmó. Y agregó: "Uno cuando ve que mejora la iluminación, los lugares y las plantas, y además no solo a los chicos sino también a las familias, es una sensación muy grata para nosotros. Es nuestro trabajo, pero también es el regalo que recibimos: ver los chicos y familias jugando y disfrutando de su plaza", indicó el director de Electrotecnia, Fabián Lopez Ortiz.

Ortiz adelantó además que la intervención en la plaza del 2 de Abril forma parte de un plan más amplio que la Municipalidad pondrá en marcha en los próximos meses. "Esto parte de un plan de trabajo de mejoramiento de la iluminación que va a realizar la gestión del intendente a través de Electrotecnia y Alumbrado Público del municipio, donde en 2026 y 2027 vamos a estar trabajando en todo lo que son las plazas y plazoletas de la ciudad", detalló. Y finalizó con una frase que resume el sentido de estas intervenciones: "Vamos a continuar con esta labor ya que, como dice el intendente, él trabaja para que el vecino se vuelva a enamorar del barrio".

La plaza lleva el nombre de Tiago Benjamín Retamozo, fallecido en 2009, y fue habilitada el pasado viernes con la presencia de la secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, junto a su equipo, el juez de Faltas Juan Manuel Oviedo, la madre de Tiago y vecinos del barrio.

El espacio fue renovado con nuevos juegos infantiles y un sector verde acondicionado para el disfrute comunitario, en un proceso que se llevó adelante en diálogo con la familia y las vecinas del sector, quienes promovieron el homenaje y acompañaron cada etapa de las mejoras.

El plan de mejoramiento de la iluminación en plazas y plazoletas que anunció Ortiz se sumará al programa de modernización del alumbrado público que la Municipalidad viene ejecutando en calles y avenidas de toda la ciudad, en una estrategia integral que apunta a que la iluminación deje de ser un problema para los vecinos y se convierta en un factor de seguridad, convivencia y disfrute del espacio público en cada barrio de Formosa.



