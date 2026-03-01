Se desarrolló con éxito la 2da edición de FerMujer

El evento convocó a más de 400 emprendedoras formoseñas de distintos rubros y apuntó a motorizar la economía familiar y social en un contexto nacional adverso.

Este domingo 29, desde las 17 horas, en las plazoletas de la avenida 25 de mayo, entre San Martín y Dean Funes, se llevó a cabo con masiva participación la 2da edición de FerMujer, la gran feria de emprendedoras por el Mes de la Mujer.

De la misma participaron más de 400 feriantes de artesanías, gastronomías, artes visuales, de indumentarias, entre otros rubros, además de sorteos y shows musicales en vivo.

Al respecto, la arquitecta Blanca Denis, parte de la organización de este evento, conversó con AGENFOR y explicó que, también, acompañaron esta edición los stands de los diversos organismos gubernamentales que cuentan con políticas públicas destinadas a mujeres.

“Todo esto está organizado en el marco del Mes de las Mujeres, ya que estamos finalizando este mes que es tan importante, donde reivindicamos nuestros derechos, a todas las mujeres que alguna vez lucharon para que hoy estemos posicionadas en el lugar donde estamos y nos sumamos a esa lucha”, sostuvo.

Y precisó que, en esta oportunidad, FerMujer “reunió a casi 425 emprendedoras y artesanas que crearon un recorrido por las plazoletas donde pudimos ver el reflejo de las manos de las mujeres, que transforman esos productos y los convierten en algo artesanal, algo lindo, que lo ponen a la venta”.

Asimismo, Denis aseveró que uno de los objetivos del evento es “ayudar a la economía familiar” como así también “promover también la economía social, tan importante en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo en el contexto nacional”.

“Es por eso que promovemos estos espacios de emprendedurismo, donde a través del Gobierno de la provincia también nos dan las herramientas necesarias para que cada mujer se pueda desarrollar, cómo emprender”, indicó.

Y añadió: “También tienen la oportunidad de acceder a ciertos créditos para que ellos puedan, desde su capacidad, su creatividad, sus diseños, su emprendedurismo, exponer para la venta y, de ese modo, también ser sus propias emprendedoras y llevar adelante un proyecto familiar o una pequeña pymes”.

En ese marco, la referente consideró que “el proyecto político del gobernador Gildo Insfrán nos comprende e incluye a todas” por lo que “sabemos el papel fundamental que ocupamos en ese proyecto”.

“Desde el momento mismo que surgió la idea de hacer este cierre del Mes de la Mujer, reuniendo a todas las compañeras emprendedoras y artesanas de los distintos espacios políticos nos alineamos bajo una misma premisa, que es seguir defendiendo el Modelo Formoseño, estar más unidas que nunca, tener esa fuerza que tenemos las mujeres y que el lema que nos identifica es que unidas somos fuertes y unidas somos invencibles”, concluyó.







