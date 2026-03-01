El 9 de abril comienzan los talleres gratuitos de la Subsecretaría de Cultura

Se desarrollarán tanto en el Teatro de la Ciudad como en el Galpón C.

En diálogo con AGENFOR, Graciela Marechal, a cargo de la Subsecretaría de Cultura, confirmó que, el próximo 9 de abril, iniciarán los talleres gratuitos que brinda la cartera a la comunidad formoseña en el Teatro de la Ciudad y el Galpón C.

A su vez, aclaró que, hace aproximadamente dos semanas, “algunos talleres ya están funcionando con los profesores de la Subsecretaría en el barrio La Nueva Formosa, en el espacio que compartimos y que gentilmente nos ha cedido el Ministerio de la Comunidad”.

Pero, formalmente, el resto está previsto que inicie el 9 porque “estos espacios no los podíamos usar en este tiempo porque estábamos con los ensayos de la Cantata Fundacional”, que será el 7 de abril, en el marco de un nuevo aniversario de la Fundación de Formosa.

“Se suman diferentes clases de teatro y también algo referido a la música, estos talleres tienen que ver sobre todo con la expresión de la cultura”, anticipó.

Y agregó: “Son libres y gratuitos para toda la comunidad; y esto da a las claras el mandato que tenemos nosotros de estar siempre y garantizar que en Formosa hay un Estado presente. Sobre todo en la cultura, teniendo en cuenta los momentos que se están viviendo a nivel país”.

Mientras que, sostuvo la funcionaria, “desde Nación hay un desfinanciamiento total, aquí en Formosa es totalmente diferente, ya que trabajamos por y para la cultura”.

Por último y en cuanto a los instrumentos necesarios para concretar algún taller, explicó que, en el caso de las arpas, “nosotros proveemos para las personas que desean participar y aprender” y, de igual forma, con la guitarra que “también es más accesible y se suelen prestar”.

“Por ejemplo, en el área de percusión, los profesores se ingenian y se fabrican instrumentos para tal fin”, cerró.



