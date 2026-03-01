Los aprehendieron por causas pendientes ante la Justicia

• Los operativos se realizaron en la ciudad de Formosa y en Riacho He Hé

Efectivos policiales realizaron distintas intervenciones que derivaron en la detención de tres hombres con requerimientos judiciales, en procedimientos realizados tanto en la ciudad capital y en Riacho He Hé.

En primer lugar, personal de la Comisaría Bernardino Rivadavia identificó y aprehendió a dos sujetos que ocasionaban molestias en el acceso al sector conocido como “Doña Lola”, quienes además están involucrados en una causa judicial por “Hurto”, instruido en el Juzgado de Instrucción N° 6, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Por otra parte, policías de la Comisaría Agente Daniel Juárez y de la brigada de investigaciones de la dependencia apresaron a un hombre de 33 años en el barrio Centro de Riacho He Hé.

Al corroborar sus datos en el sistema de seguridad, se constató que registraba pedido de captura vigente en una causa por “Desobediencia judicial”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Segunda Circunscripción Judicial.

En todos los casos, los detenidos fueron trasladados a las dependencias policiales, notificados de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.