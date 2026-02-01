Se concretó un nuevo encuentro de la Red de Bibliotecas

El objetivo del mismo es unificar estos establecimientos y dar a conocer lo referido a la historia local. Además de dar a conocer las producciones formoseñas que crecen cada año.

Este viernes 6 de marzo, desde las 9 horas, en el Archivo Histórico y Biblioteca Provincial, la Dirección de Patrimonio Socio Cultural, concretó un nuevo encuentro de la Red de Bibliotecas de toda la provincia que, actualmente, está compuesta por 10 integrantes pero, esperan, que se incorporen más.

Al respecto, Francisco Gutiérrez, responsable del Archivo Histórico, explicó que el proyecto surgió a través de la Dirección de Patrimonio Sociocultural por la inquietud de “unificar las bibliotecas de nuestra provincia” ya que, la misión del organismo, es “dar a conocer todo lo referido a la historia local”.

“Así que surgió la necesidad de conocer las distintas bibliotecas que dispone nuestra provincia. Son bibliotecas muy completas, con muchos materiales”, aseveró.

Asimismo, comentó que “empezamos de a poquito” y, en la actualidad, “somos 10 integrantes”, aunque, indicó, “esperamos que más bibliotecas se incorporen a nuestra Red”.

“La gran misión que tenemos es dar a conocer todo: la colección local, los autores formoseños, lo que se pueda escribir sobre nuestra provincia”, precisó.

A su vez, Gutiérrez puso en valor que, cada año, se incrementen las producciones formoseñas ya que “aparecen nuevas publicaciones, escritores, aficionados que escriben e investigan”.

“Nosotros acá somos Archivo Histórico de Biblioteca, viene mucha gente particular a conocer la historia para empezar a hacer ensayos personales que después logran hacerse publicaciones, por lo que, cada año, se incrementan más los materiales referidos a nuestra provincia”, cerró.



