El CPCEF fue sede de reunión

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Formosa, fue sede, el día 05 de marzo, de una reunión institucional en la que participaron autoridades del Consejo, el presidente de la Federación Económica de Formosa, Cr. Enrique Zanin, y el presidente de la Unión Industrial de Formosa, Jorge Antueno.El encuentro tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y análisis entre el sector profesional y el sector empresarial de la provincia, abordando distintas cuestiones de actualidad vinculadas al funcionamiento de la economía, el marco normativo vigente y las dificultades que atraviesan las empresas en el contexto actual.Durante la reunión se analizaron diversos temas de interés común, entre ellos la denominada Ley de Inocencia Fiscal, los proyectos de reforma laboral, la actualización de montos de multas y sanciones, y otros aspectos vinculados a la normativa que impacta en la actividad económica.En particular, se puso de manifiesto la preocupación compartida respecto de la falta de reglamentación clara de diversas disposiciones legales recientemente sancionadas o anunciadas. Esta situación genera incertidumbre tanto en el sector empresario como en los profesionales que deben asesorar en materia tributaria, laboral y financiera.En ese sentido, se destacó la importancia de contar con normas debidamente reglamentadas y con criterios de aplicación claros, que permitan brindar seguridad jurídica y facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes.En este contexto, las entidades coincidieron en que una de las medidas de alivio más necesarias para el actual escenario económico sería la implementación de una moratoria amplia de regularización de obligaciones, que contemple condiciones accesibles para los contribuyentes. Entre ellas, la posibilidad de condonación parcial de intereses y sanciones, costos financieros reducidos y planes de pago a largo plazo, permitiendo así que muchas empresas puedan normalizar su situación fiscal y recuperar capacidad operativa.Desde el Consejo Profesional se remarcó que la existencia de marcos normativos claros resulta fundamental para que los profesionales en ciencias económicas puedan brindar un asesoramiento adecuado y responsable a los contribuyentes, particularmente en lo relativo a las disposiciones emanadas de organismos nacionales como ARCA, el Banco Central de la República Argentina y la Unidad de Información Financiera.Finalmente, las instituciones participantes coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo estos espacios de intercambio y trabajo conjunto entre el sector profesional y el sector productivo, con el objetivo de contribuir al desarrollo económico de la provincia y a la construcción de propuestas que favorezcan el crecimiento de las empresas y la actividad económica.



